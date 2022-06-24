6月22日晚，习近平主席以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席深刻解答时代之问，提出中国方案，为国际社会共创更加光明美好的未来注入了信心和力量。

“发展是破解诸多全球性难题、实现人民幸福的关键。”巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯说，习近平主席先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，是基于对时代大势的深刻洞察与思考，“面向未来，唯有团结合作才是国际社会的正确选择。构建人类命运共同体是人类发展的正确方向。”

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫表示：“一系列倡议和举措反映了习近平主席对世界发展大势的精准把握和分析，充分考虑到全人类的共同利益。”

印度印中经济文化促进会秘书长穆罕默德·萨奇夫高度评价全球发展倡议，认为倡议将助力实现联合国2030年可持续发展目标，“中国向广大发展中国家提供更有力、更具针对性的支持，为各方共同发展带来了实实在在的好处。”

非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯认为，全球发展倡议致力于推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，“非中是携手迈向互利共赢、共同发展的典范。中国正与非洲国家一道，共创更加繁荣发展的未来”。

“新兴市场国家和发展中国家面临许多共同挑战，靠单打独斗无法解决问题，金砖合作机制对于完善全球治理、促进共同发展具有重要意义。”阿根廷驻华大使牛望道表示，全球发展倡议致力于增进人民福祉、实现人的全面发展，其核心理念符合新兴市场国家和发展中国家的发展目标和期待，将极大推动全球发展进程。

泰国中华总商会主席纳隆萨表示：“面对复杂严峻的全球疫情和世界经济形势，中国对外开放的决心坚定不移，将给世界各国经济发展带来机遇，为全球经贸合作注入正能量。”

阿根廷冶金工业联合会会长卡斯特亚尼表示，中国是众多新兴市场国家和发展中国家的直接投资来源国，在基础设施、生物技术、医疗卫生、数字经济、绿色发展、科技创新等众多领域，中国与许多发展中国家的交流合作蓬勃发展，“不断扩大开放的中国将为世界经济发展增添新的强劲动力”。

纳隆萨表示，金砖合作的意义早已超出金砖五国的范畴。金砖国家合作机制增加了新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，深化了南南合作，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

“金砖国家合作机制是各成员国以及其他新兴市场国家和发展中国家推进共同发展的重要平台。”俄罗斯工业家和企业家联合会执行董事谢尔盖·米赫涅维奇表示，金砖国家企业界同心协力、加强合作，不仅可以促进金砖国家更好发展，也将为世界其他国家，特别是发展中国家树立典范。

“世界各国应当顺应和平发展合作共赢的历史趋势，通过开放坦诚的对话，共同推动人类和平与发展的崇高事业。”林斯表示。

阿联酋主流媒体《联邦报》经济部主任侯赛因认为，金砖合作共赢之道为全球和平与发展指明了方向，“金砖国家合作机制顺应世界多极化和经济全球化的历史大势，契合发展中国家需要，必将汇聚世界经济增长合力，推动发展成果公平惠及更多民众。金砖国家合作之路将越走越宽广，共创全球发展美好未来”。

（本报北京、莫斯科、约翰内斯堡、里约热内卢、曼谷、布宜诺斯艾利斯、开罗6月23日电 记者俞懿春、苑基荣、张博岚、张光政、邹松、陈一鸣、孙广勇、姚明峰、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 02 版）

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