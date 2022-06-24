新华社北京6月23日电 （记者马卓言）南非驻华大使谢胜文日前在接受新华社记者书面专访时表示，面对全球性挑战，金砖国家应当成为全世界和平与发展的灯塔，期待金砖国家领导人第十四次会晤取得积极成果。

谢胜文说，金砖国家彼此国情各不相同，同为重要的发展中国家。在金砖平台上，各成员国可以平等、真诚交换意见，贡献各自经验智慧，这是金砖力量迸发的源泉。

今年以来，中方作为金砖国家主席国已经成功举办90多场各层级会议和活动，推动金砖合作在多方面取得重要进展。当前，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期，进一步深化金砖合作的重要性更加凸显，广大新兴市场国家和发展中国家参与金砖合作的愿望更加强烈。

“南非是金砖国家扩员的第一个受益者。”谢胜文说，自2011年首次参加金砖国家领导人会晤以来，南非始终支持金砖国家与地区及全球其他志同道合的南方国家保持接触。他认为，彼此间自由交流，并积极寻求共识，金砖合作机制才能永葆活力。

“世界对金砖平台非常感兴趣，因为它正在不断发展并设法在不可预测的全球环境中推进合作。”谢胜文说，金砖国家在维护多边主义、团结抗疫、推动经济复苏、促进有效务实合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程等领域合作空间广阔。

谢胜文表示，作为全面战略伙伴，南中两国近年来高层交往、贸易、投资合作等日益加强，并以相互尊重为基础签订十年合作战略规划。双方还建立了如双边委员会、高级别人文交流机制、联合工作组和战略对话等一系列双边机制，以谋求共同利益。

“这些接触能够帮助南非实现外交目标，满足国内发展需求，同时有力促进非洲大陆向更广泛的社会经济发展目标迈进。”谢胜文说，“南中合作是双赢的。”

他表示，作为下一任金砖国家主席国，南非对金砖国家领导人第十四次会晤十分期待。相信此次会晤及相关活动的成果将为南非开展主席国工作提供有力支持。

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