新华社北京6月23日电 （记者温馨、高春霄）俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫日前在接受新华社记者书面专访时表示，金砖国家在国际事务中积极发声，推动全球治理朝着更加公平合理的方向发展，是真正的多边主义的捍卫者。他期待金砖国家领导人第十四次会晤推动政治安全、经贸财金和人文交流“三轮驱动”合作取得新进展。

“在全球动荡的背景下，金砖国家仍在不断深化各领域合作。”杰尼索夫说，近年来，金砖国家政治互信不断增强，务实合作不断深化，人文交流日益密切，取得了一系列开创性合作成果，为国际社会协商解决复杂问题树立了典范。

杰尼索夫表示，金砖合作不受国际政治局势的影响，不针对任何人，并具有积极的实际议程。“俄方重视俄中两国在金砖框架下的互信合作，愿同包括中国在内的金砖各国一道加强合作，深化金砖战略伙伴关系。”

作为2022年金砖国家主席国，中国今年以来已成功举办90多场各层级会议和活动，涵盖政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域。杰尼索夫充分肯定金砖“中国年”取得的丰硕成果。他说：“在主席国中国的努力下，金砖国家将以良好的成绩迎接金砖国家领导人第十四次会晤。”

6月24日，金砖国家领导人和有关新兴市场国家及发展中国家领导人还将共同出席全球发展高层对话会，主题为“构建新时代全球发展伙伴关系，携手落实2030年可持续发展议程”。

杰尼索夫说，自2017年中国提出“金砖+”合作模式以来，金砖合作逐步升级，呈现新面貌。俄罗斯对金砖国家加强同新兴市场和发展中国家接触持积极态度，完全支持中方提议在会晤期间举办全球发展高层对话会。

他表示，推进金砖国家战略伙伴关系，加强金砖五国与金砖“朋友圈”的互动，不仅符合金砖国家利益，也适应全球发展的整体需要。

“在当前严峻复杂的国际经济形势下，中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议尤为重要。”杰尼索夫说，俄罗斯支持这两项倡议。倡议的实施将促进世界经济复苏、推动落实安全不可分割原则。

谈到金砖国家扩员事宜时，杰尼索夫表示，俄方支持推进金砖国家扩员进程，这有助于金砖国家在国际事务中发挥更大作用。

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