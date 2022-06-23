新华社北京6月23日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国防部长列兹尼科夫23日说，美国援助的高机动火箭炮系统已运抵乌克兰。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃23日表示，坚决要求美方制止乌克兰驻美国大使馆公开招募雇佣兵的行为。

——列兹尼科夫23日在社交媒体发文说，美国援助的高机动火箭炮系统已运抵乌克兰。但他未透露美国此次援助火箭炮和弹药的数量。这批武器为美向乌提供价值7亿美元的新一轮安全援助的一部分。

——扎哈罗娃23日表示，俄坚决要求美方制止乌克兰驻美国大使馆公开招募雇佣兵的行为，这或将产生不可预测的后果。她说，美方纵容此类活动再次证明华盛顿对解决乌克兰危机毫无兴趣，反而试图助长冲突以实现在战略上击败俄罗斯的目的。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫23日对媒体说，俄方正在严格履行向欧洲供应能源的所有义务。在回答有关德国担心俄方或将停止通过“北溪”管道供气时，佩斯科夫表示，数十年来俄一直是可靠的欧洲能源供应国。俄方珍视这一声望，正在严格履行本国的所有义务。

——卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代23日在社交媒体上说，俄军正向北顿涅茨克和佐洛特-托什科夫卡方向发动进攻，乌军处境极其困难。

——俄国防部23日发布通报，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军211架飞机、132架直升机、1329架无人机、349套防空导弹系统、3750辆坦克和其他装甲车、647台多管火箭炮、2088门野战火炮及迫击炮和3818辆特种军用车辆。（参与记者：耿鹏宇、李铭、李东旭）

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