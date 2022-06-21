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外交部：阿桑奇案是面镜子 它照出了美英声称的维护“新闻自由”是何等虚伪

2022年06月21日09:43 | 来源：央视新闻客户端
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在20日的外交部例行记者会上，有记者提问，据报道，17日，英国内政大臣批准将维基解密创始人阿桑奇引渡至美国。维基解密网站表示阿桑奇只是记者和出版商，因为尽职尽责而受到惩罚。对此，发言人汪文斌表示，我们注意到有关的报道，阿桑奇创办的“维基解密”网站大量曝光美国发动阿富汗战争、伊拉克战争的信息，揭露美国中央情报局进行网络黑客攻击的事实。为此美国政府十多年来先后编织性骚扰罪、间谍罪，滥用计算机等罪名，通过秘密监视、全球追捕、幕后交易等各种手段，对阿桑奇进行持续打压，欲捕之而后快。

汪文斌说，英国在配合美国逮捕引渡阿桑奇方面可谓不遗余力，迅速推进相关程序，这充分显示出英方维系同美特殊关系的忠诚，以及美英配合对特定人士进行“跨国镇压”的事实。

汪文斌指出，阿桑奇案是面镜子，它照出了美英声称的维护“新闻自由”是何等虚伪：揭露别国享有充分的自由，揭露本国和盟友就要严惩不贷；曝光别国是英雄，曝光自己和伙伴就是罪犯；别国对媒体进行追究是“政治迫害”，自己对媒体进行打压就是“依法行事”。全世界都在关注阿桑奇的人权状况和个人命运。相信公平正义终将得到伸张，霸权强权不可能永远为所欲为。

（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

(责编：周志华(实习生)、牛镛)

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