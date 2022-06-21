本报记者 邱海峰

在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，多家世界500强和行业龙头企业已报名参加第五届进博会。近期，参展外企加快复工复产的同时，积极为参会作准备。图为临港新片区一景。

王 初摄（人民图片）

作为进博会“6天+365天”常年展示交易平台，上海虹桥品汇今年以来推出“进博美食随心品”“美好生活随心享”等系列互动体验活动，各国客商走进直播间，变身“洋主播”，通过网络推介当地特色产品，受到消费者欢迎。图为来自越南的客商直播介绍越南咖啡。

王 初摄（人民图片）

在上海南京路步行街，进博会展品上架变商品，吸引不少人前来选购。图为南京路步行街进博集市内展示的“进宝”盲盒。

王 初摄（人民图片）

超过65%、70%、75%——近来，第五届中国国际进口博览会企业参展报名签约不断刷新进度条。商务部日前发布的数据显示，第五届进博会企业商业展方面，签约面积已超过规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量已超过250家。

中国国际进口博览局相关负责人介绍，尽管受新冠肺炎疫情影响，但进博会筹办的脚步从未停滞，各项工作正稳步推进。第五届进博会将于11月5日至11月10日如期举办。不少已明确参加第五届进博会的外资企业表示，成功举办四届的进博会是分享中国发展机遇的重要窗口，对企业很有吸引力，接下来还将借助第五届进博会继续深耕中国市场。

推介上“云”，魅力十足

——今年4月以来，已举办近30场线上推介会，全球参展商报名踊跃

又一场线上推介会成功举办。6月14日，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）主办第五届进博会技术装备展区线上推介会，吸引来自德国、日本、瑞士等国家相关专业领域的不少外资企业参与。

作为参会代表之一，天田（中国）有限公司常务董事古郡崇表示，进博会已经成为天田公司每年一定参加的重要展会，目前公司已签约第五届，是他们参展以来面积最大的一次。“今年，公司将带来最先进的设备与技术，期待取得更好的效果。”

“技术装备展区将为参展企业营造更加浓厚的专业氛围，汇聚更多产业链上下游企业，并从供求两端发力促进展客商精准对接，推动中外企业交流合作。”国家会展中心（上海）总裁助理宋尚哲说，目前，第五届进博会正按计划朝着“越办越好”目标稳步推进，各项工作进展顺利。

今年以来，进博会一系列推介活动走上“云端”，广受欢迎。据统计，从4月份至今，第五届进博会已举办近30场线上推介活动，包括针对不同国别或地区的“云招展”线上推介会和涉及不同展区专区的线上推介会，全球参展商参展报名签约火爆，其中既有一大批世界500强和行业龙头企业，也有各国中小企业。

自首届进博会以来，阿根廷企业参展面积连续四届增长，参展商中有不少是当地中小企业，展品涉及乳制品、牛肉、葡萄酒、水果等多种特色产品，成交活跃。近日，第五届进博会“云招展”走进阿根廷，100多家阿根廷企业线上参与互动。

作为负责组织阿根廷企业参加进博会的牵头部门，阿根廷生产发展部积极推动中小企业参加进博会。阿根廷生产发展部中小企业国务秘书梅雷迪斯表示，在中国发展提供的巨大机遇带动下，阿对华出口朝着多样化、高附加值方向发展。其中，中小企业发挥着不可或缺的作用，2021年有452家中小企业对中国出口，总额达到12.96亿美元，同比增长18%。阿生产发展部正在实施一项促进中小企业对华出口议程，进一步加强与中国的联系。阿根廷投资和国际贸易促进局局长贝金施泰因说，尽管受到疫情影响，但阿方正在帮助企业到中国参展，希望有更多产品和门类出口到中国市场。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示：“无论遇到多大的挑战，我们如期线下举办的目标没有变，扎实推进工作的决心没有变，为各方共享机遇搭建服务平台的信念没有变。”

看点多，新意浓

——首创“采购商‘买什么’和参展商‘卖什么’”的双向信息公开，首次设立商用车板块

企业参展热情高，支持措施也不少。为帮助企业应对疫情冲击，中国国际进口博览局日前推出第五届中国国际进口博览会企业商业展特别支持措施，并宣布延长报名时间。

具体来看，包括给予实际参展第五届进博会企业商业展的光地展商（含组团单位）搭建费支持，标准为300元人民币/平方米，最高不超过其实际搭建支出。上述费用可直接拨付给参展企业（含组团单位），亦可作为参展企业（含组团单位）抵扣第六届进博会企业商业展展位费或第五届进博会论坛、活动、酒店、广告等相关费用。同时，为帮助更多企业共享中国大市场机遇，第五届进博会企业商业展报名截止日期延长至2022年7月31日。

围绕采购、交易，第五届进博会首创了“采购商‘买什么’和参展商‘卖什么’”的双向信息公开，帮助买卖双方提升匹配度。目前，已有超50项展品（或服务）信息对外公布，40余万家参加过前四届进博会的采购商通过邮件、短信等方式获得了精准推送的展品信息。

新看点不止于此。第五届进博会企业商业展设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易6个展区。孙成海说，今年，企业商业展将进一步挖掘前沿技术与产品，创新展览题材，丰富展览内容。

在汽车展区，第五届进博会首次设立商用车板块。宋尚哲认为，中国商用车市场潜力巨大，第五届进博会汽车展区商用车板块将搭建全球商用车先进产品、技术展示平台，强化贸易合作、供需对接功能，分享中国商用车大市场合作机遇，服务全球商用车企业实现在华更好发展。

除了企业商业展之外，第五届进博会还由虹桥论坛、国家综合展、专业配套活动和人文交流活动等组成。商务部新闻发言人束珏婷介绍，国家综合展为参展国搭建线上展示平台，多形式灵活展示参展国综合形象，推介贸易投资产业等领域情况，相关工作已经启动，多国确认参展。虹桥论坛正围绕“全球开放”核心主题和国际公共产品定位有序组织筹办，并将在去年基础上继续发布《世界开放报告2022》和世界开放指数。同时，第五届进博会已正式接受专业观众报名和配套活动申办，人文交流活动、现场服务保障等其他工作正在按计划推进。

共聚进博，畅享未来

——进博会参展商联盟看好中国市场，愿带动更多伙伴携手参加进博会

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会的溢出效应持续显现。

在第三届进博会上，服务贸易展区首次引入非银行金融机构，全球大型非银行金融机构和综合金融服务集团欧力士正式参展。此后，欧力士加快在中国市场布局：第四届进博会展区面积扩大至180平方米，在2021年锁定第五届进博会展位；在中国市场参投数个首次公开募股（IPO）项目和人工智能企业，投资辽宁、山东等地清洁能源储能、健康消费品行业等多家企业，累计增资2.3亿美元；今年内，位于大连的欧力士中国总部大厦、青岛的欧力士实业运营平台将开业。

“扎根中国市场，我们见证了中国经济的发展，深刻感受到中国市场吸引力与日俱增。”欧力士大中华区董事长刘国平表示，“欧力士在中国市场的各项业务均实现稳步增长。我们始终对中国市场充满信心，接下来将继续深耕中国市场，积极助力更多中国企业走出去，也推动更多国际资源在中国市场落地。”

共聚进博，畅享未来。对于第五届进博会，众多参展企业表达了期待与信心。

在首届进博会期间，展商自发倡议成立了进博会参展商联盟。日前，来自这一联盟的几十家外资企业在一场线上交流会上相聚，其中雀巢、辉瑞、欧姆龙、福特、邓白氏、雅诗兰黛、耐克、嘉吉、贝克休斯、阿斯麦、摩比斯、博西、碧迪、罗氏制药、泰佩思琦分别代表展盟项下15个专业委员会，就扩大进博会溢出效应、更好融入中国市场等深入交流。他们表示，今年是进博会五周年，面对风险挑战，展盟专委会愿意带动更多伙伴携手参展进博会，积极展示创新产品、技术和服务，共享中国发展机遇，这展现了广大进博会参展商深耕中国市场、持续支持进博会的坚定决心和鲜明态度。

作为进博会参展商联盟轮值主席单位，全球最大美妆集团欧莱雅是进博会的老朋友，也是深耕中国市场的实践者。日前，欧莱雅宣布在华首家投资公司落户上海，成为上海复工复产期间首家世界500强跨国企业签署的在华投资项目。

“作为北亚区总部所在地，上海对于欧莱雅的意义不言而喻。疫情没有改变我们对上海和中国经济的看好。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞表示，“进博会、消博会等平台是中国扩大开放的信号，进一步释放中国市场的消费潜力，欧莱雅受益于其带来的机遇和展会后扩大的溢出效应。当前中国已经是欧莱雅七大品牌的全球最大市场，未来将有望成为集团在世界范围内的第一大市场。”

(责编：贾文婷、高歌)