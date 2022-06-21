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《全球发展报告》：

为全球发展事业提供智力支持

2022年06月21日09:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京6月20日电  （记者成欣）中国国际发展知识中心20日以线上线下结合方式发布《全球发展报告》。报告就构建全球发展共同体提出政策建议，是中方落实全球发展倡议的一项重要举措，将为各国发展提供有益借鉴，为全球发展事业提供智力支持。

　　据了解，《全球发展报告》旨在全面分析国际社会落实联合国2030年可持续发展议程取得的进展、面临的挑战，以及当前全球发展所处的时代背景，基于对全球发展倡议的核心理念、基本原则、实施路径和早期收获的研究，就构建全球发展共同体提出政策建议。

　　在当日举行的报告发布会上，国务院发展研究中心党组书记马建堂表示，《全球发展报告》是中方提出全球发展倡议以来的首份综合研究报告，体现了中国对交流分享各国发展理念和经验，促进互学互鉴、助力全球实现共同可持续发展的高度重视。

　　联合国发展系统驻华协调员常启德表示，全球发展倡议关注全球最脆弱的群体，是一个非常重要的倡议，同联合国推动落实2030年可持续发展议程不谋而合，将为全球发展注入强劲动力。联合国驻华系统会全力支持中国，共同促进全球发展倡议为全球发展作出更大贡献。

　　《全球发展报告》由中国国际发展知识中心撰写。当日，共有近20个国家驻华使节和高级外交官，联合国发展机构和国际组织代表，以及中外智库和企业代表与会。

(责编：贾文婷、高歌)

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