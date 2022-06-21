■ 张 红

6月20日是第22个世界难民日，今年的主题是“不论何人、何时、何地，每个人都有寻求安全的权利”。

联合国难民署6月16日发布的《2021全球趋势报告》指出，截至2021年底，因战争、暴力和迫害而被迫流离失所的人数为8930万，其中，2710万人是难民。今年以来，俄乌冲突引发二战以来扩散速度最快、规模最大的被迫流离失所危机，非洲、阿富汗等地的暴力事件及持久冲突也导致被迫流离失所的人数急剧攀升，首次突破了1亿关口。儿童成为主要的受害群体。联合国儿童基金会最新调查数据显示，截至2021年底，因冲突、暴力和其他危机而流离失所的儿童人数达到3650万，创二战以来新高。“全球性悲剧”“永远不应该被创造的纪录”，就这样令人痛心地呈现在世人面前。

2001年至今，全球被迫流离失所人数增长了近5倍。谁是这一人间悲剧的最大推手？美国。

数据显示，“9·11”事件之后，美国借反恐之名发动多场战争，制造了规模巨大的难民潮，流离失所人数在4900万到6000万之间。以阿富汗战争为例，这场长达20年的战争，造成约1100万阿富汗人沦为难民、350万阿富汗人流离失所、近2300万人面临极端饥饿，其中包括320万5岁以下儿童。

全球被迫流离失所者在2012年至2015年间增量最大。谁是这一人间悲剧的最大推手？还是美国。

2011年叙利亚冲突爆发之初，美国通过武装干涉、扶植反对派力量等，一步步加剧危机，并为恐怖主义滋生提供了土壤。此后，美国直接发起军事行动干预叙利亚局势，长期掠夺叙利亚的石油及粮食资源，并层层加码制裁令叙利亚陷入困境。联合国难民署最新统计，叙利亚仍然是世界最大难民人口来源地。自2011年以来，超过1300万人逃离叙利亚或在国内流离失所。叙利亚境内有1460万人需要人道主义和其他形式的援助。2022年，这个中东国家需要重新安置的难民人数预计占全球总需求的42%。

俄乌冲突导致新的人道主义灾难。谁是这一人间悲剧的最大推手？也是美国。

美国主导的北约，多年来罔顾俄罗斯对自身安全的合理关切，接连五次东扩，成为乌克兰危机的始作俑者。之后，美国又不断“拱火”“递刀”“浇油”，故意激化俄乌冲突，造成严重人道主义后果：截至6月17日，710万乌克兰人在境内流离失所，超过465万乌克兰人逃离本国。

无数事实证明，美国就是一台轰隆运转的“难民制造机”。从发动伊拉克战争、阿富汗战争，到在西亚北非多国培植反政府力量，搅乱地区局势，再到军事介入叙利亚战争，长期干涉委内瑞拉内政并持续施加经济制裁，美国打着“民主”“人权”的旗号横行霸道，在全球留下多个千疮百孔的烂摊子。而地区国家人民却要面对流离失所、贫穷落后和未知的未来。

世界难民日每年只有一天，但难民艰难无助的情景却发生在每一天。可以想见，只要美国的霸权存在一天，难民产生的根源就难以消除。

（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、高歌)