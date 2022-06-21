这是6月20日在马尔代夫胡鲁马累拍摄的马尔代夫住房三期项目其中一栋公寓。新华社记者 车宏亮 摄

新华社马尔代夫胡鲁马累6月20日电 通讯：中企承建住房项目助力马尔代夫“希望之城”腾飞

新华社记者车宏亮

在马尔代夫，一座人工岛上的新城胡鲁马累正在快速崛起，当地人称之为“希望之城”。近年来中国企业在胡鲁马累承建住房项目，助其腾飞。

6月20日，由中国机械工业集团所属中国机械设备工程股份有限公司承建的马尔代夫住房三期项目移交仪式在胡鲁马累举行。

第76届联大主席、马尔代夫外交部长沙希德发来视频致辞。他说，中方承建住房项目为改善马尔代夫民生作出贡献，让马尔代夫从“一带一路”倡议中受益。今年是马中建交50周年，相信未来两国间友谊将继续得到巩固发展。

中国驻马尔代夫大使馆临时代办于学勇在仪式上说，中国企业在马建成了一批具有良好经济社会效益的项目，其中住房项目帮助成千上万当地家庭改善居住条件。

马尔代夫由上千座小岛组成，是世界海拔最低的国家之一。为应对气候变化，该国2001年成立住房开发公司，负责建设胡鲁马累岛。马尔代夫人口50多万，约三分之一集中在首都马累。开发距马累8公里的胡鲁马累有助于缓解马累的拥挤状况。

6月20日，马尔代夫副总统费萨尔·纳西姆（左二）在胡鲁马累参加住房三期项目移交仪式。新华社记者 车宏亮 摄

中方承建的马尔代夫住房项目共分三期约4000套，主要集中在胡鲁马累，其中一期和二期合计2500套住房已移交马方并全部入住。

马尔代夫住房开发公司总经理艾哈迈德说，公司致力于将胡鲁马累建成更可持续和更宜居的城市，中企承建住房项目为胡鲁马累发展提供重要助力。

住房三期项目负责人刘孝达2016年到胡鲁马累参与项目建设。他说，尽管天气炎热、工作强度高，但很高兴能够为胡鲁马累城市发展和当地居民生活条件改善贡献一份力量。

40岁的马哈茂德是住房三期项目的一名司机，也是较早迁入胡鲁马累的居民之一。他说，2008年首次来到这里时满目荒凉，如今公园、商场、游乐场、医院和学校一应俱全。

见证住房三期项目移交让马哈茂德很激动。他说，随着公寓楼越来越多，会有更多人来这里工作生活，未来“希望之城”胡鲁马累会发展得更好。

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