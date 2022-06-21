新华社耶路撒冷6月20日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列总理办公室20日宣布，执政联盟下周将提交解散议会的法案。

以总理办公室在一份声明中说，总理贝内特与候任总理、外长拉皮德决定，执政联盟下周将提交一份解散议会的法案。一旦议会通过该法案，本届议会将解散。拉皮德将担任看守总理，直至下届政府成立。

据以色列媒体报道，如果该法案在拥有120个席位的议会首轮投票中获得至少61票赞成，并在随后的三轮复投中通过，本届议会将解散。新一届议会选举预计于10月举行。

贝内特20日晚向公众发表讲话说，一年前组建的执政联盟让以色列“摆脱了长期政治危机”，当前为了国家利益可以搁置争议。在共同决定下，议会将被解散并在商定的时间举行选举，他将有序完成权力移交。

拉皮德在讲话中表示，他与贝内特的“友谊经受住了考验”。以色列政府目前面临诸多挑战，需要重大“变革和修补”。这一改革进程一年前已经开启，接下来将继续推进。

贝内特领导的执政联盟由8个政党组成，原先在议会120个议席中占据61席。今年4月和5月，贝内特领导的统一右翼联盟一名议员和“温和派”梅雷茨党一名议员相继退出执政联盟，导致执政联盟议席减至59席，政府成为少数派政府。

据报道，前总理内塔尼亚胡领导的反对党利库德集团近日威胁将发起解散议会的投票。分析人士认为，执政联盟“先发制人”做出解散议会的决定或与此有关。

自2019年4月至2020年3月，以色列举行了4次议会选举。2021年6月，议会最终通过第二大党“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，从而终结了内塔尼亚胡连续12年的执政历史。根据组阁方案，总理由贝内特担任，拉皮德任候任总理、外交部长，两人将在约两年后轮换总理职位。

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