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赞比亚官员感谢中企为赞培养信息通信技术人才

2022年06月21日08:29 | 来源：新华网
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新华社哈拉雷6月20日电（记者张玉亮）卢萨卡消息：赞比亚教育部长西亚卡利马20日对华为等中国科技企业通过开设培训课程等为赞培养信息通信技术人才表示感谢。

西亚卡利马当天在华为“未来种子”培训活动启动仪式上表示，该培训活动有助于赞比亚学生提高就业能力、挖掘创业潜能，并通过为赞培养更多信息通信技术人才，助力赞科技创新和经济发展。华为等中资企业为赞比亚政府与企业在信息通信技术人才培养方面进行合作树立了典范，为赞信息通信技术领域的发展提供了有力支持。

中国驻赞比亚大使馆经济商务参赞刘国玉表示，中国政府鼓励中资企业为赞比亚全面可持续发展提供帮助，共同推动两国友好合作向前发展。

据华为南非多国管理部部长李飞介绍，自2015年以来，华为已连续8年在赞比亚举办“未来种子”培训活动。来自赞比亚各地30名优秀大学生参与今年的“未来种子”培训活动。他们将在为期一周的培训中，通过视频课程与来自其他国家和地区的大学生共同学习最新的信息通信技术知识，并体验中国文化。

(责编：贾文婷、高歌)

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