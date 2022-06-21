新华社联合国6月20日电 中国常驻联合国代表张军20日在联大打击仇恨言论国际日非正式高级别会议上发言，呼吁各国坚持相互尊重，开展平等对话，携手打击仇恨言论。

张军说，中方支持联大举办高级别会议，纪念首个打击仇恨言论国际日。联大于2021年7月通过决议，将6月18日设立为打击仇恨言论国际日，中国是该决议共提国。

张军表示，应对和消除仇恨言论，各国要坚持相互尊重，开展平等对话。个别国家应汲取教训，认真反思，摒弃傲慢和偏见，切实尊重他国关切，不能打着言论自由的旗号纵容仇恨言论，传播虚假信息。要秉持开放包容，加强不同文明交流互鉴，促进民心相通，消除隔阂误解，破除仇恨言论滋生的土壤。各国要重视教育在消除仇恨言论方面发挥的基础性作用，培养青年一代对不同文化的理解和尊重，提高民众的信息辨识和批判能力。政治领袖、新闻媒体更要承担起特殊责任，阻断仇恨言论的产生和传播，弘扬包容的和平文化。

张军说，仇恨言论侵蚀全人类共同价值，影响社会稳定，诱发暴力冲突，破坏和平与安全，阻碍实现可持续发展，也严重毒化国际社会合作应对全球挑战的努力。对此，国际社会不能容忍。

在谈到污名化言论拖累抗疫进程时，张军说，新冠疫情暴发以来，形形色色的污名化言论以及不实和虚假信息，引发新的“信息疫情”，严重干扰和破坏国际团结与抗疫合作。

张军指出，种族主义言论推高仇恨犯罪。当前，歧视非裔、仇恨亚裔等极端思潮泛滥不止，种族主义袭击事件频繁发生，令人痛心。另外，仇恨言论导致“伊斯兰恐惧症”愈演愈烈。为此，联大今年3月通过决议，将3月15日确定为打击“伊斯兰恐惧症”国际日。中方很荣幸成为决议共提国，与各方一道致力于消除仇恨言论，消除“伊斯兰恐惧症”。

张军说，面对全球性挑战，在联合国旗帜下加强团结、携手应对是根本出路。中国愿同各国一道努力，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。

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