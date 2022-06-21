本报记者 张朋辉

在6月20日世界难民日之际，联合国难民署发布的报告指出，截至2021年年末，全球被迫逃离家园流离失所者达到8930万人，达到有记录以来最高水平，比一年前增长8%，与10年前相比翻了一番多。

报告指出，过去10年全球被迫逃离家园的人数持续增长，国内流离失所人数已连续15年增长，屡次达到有记录以来的最高水平。在当前的8930万流离失所者当中，2710万人是难民，超过2/3的难民来自叙利亚、委内瑞拉、阿富汗、南苏丹等地。

联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪警告说：“除非国际社会立即团结起来，采取行动应对这一人类悲剧，解决冲突并找到持续解决方案，否则这一可怕的趋势将继续下去。”

报告强调，原有冲突升级和新冲突的爆发是去年全球流离失所者数量上升的主要原因。世界银行的统计数据显示，去年有23个国家发生了中高烈度的国内冲突，这些国家人口总数达8.5亿。与此同时，粮食短缺、通货膨胀、新冠肺炎疫情、气候危机等给一些国家和地区带来新的挑战，加剧全球流离失所问题。

报告指出，尽管2021年难民和国内流离失所者返回家园的人数有所增加，全球流离失所人数增长的速度和数量仍然超过在各方帮助下返回家园、重新被安置或融入当地的人数。多数难民被邻国接收。据“欧盟动态”网站报道，目前土耳其是全球接收难民人数最多的国家，达380万人。乌干达、巴基斯坦接收的难民都在150万人左右。

欧洲移民政策研究所主任汉内·贝伦斯对本报记者表示，全球多地冲突不断、危机频发，由此导致的人道主义灾难不容忽视。当务之急是采取措施对难民进行妥善安置，提供尽可能多的就业、入学等机会。国际社会需要进一步加强合作，共同应对地区冲突、粮食危机、贫富差距等挑战，推动和平和包容性发展，减少难民形成的外部因素，消除大规模难民产生的根源。

（本报布鲁塞尔6月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)