金红军

进入新世纪以来，新兴市场和发展中国家群体性崛起，金砖国家合作机制应运而生。经过16年发展，金砖国家合作机制日臻完善，合作领域持续拓展，为成员国互利共赢搭建了新平台。金砖国家已成为不同地域、制度、文明携手前行的典范，也是完善全球治理、促进共同发展的重要力量。

中国是金砖国家合作机制创始成员国，也是金砖合作走深走实的重要推动者和引领者。当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，全球治理体系变革面临新挑战、新机遇。今年，中国担任金砖国家主席国，习近平主席将在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤，必将引领金砖国家发出团结合作、互利共赢的更强音。

更紧密合作凝聚全球发展合力。作为金砖国家合作机制重要成员，中国始终以实际行动履行大国责任，支持广大新兴市场和发展中国家实现共同发展。面对全球发展鸿沟不断扩大、落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有挑战的现实，习近平主席提出全球发展倡议，主张国际社会切实重视发展问题，重振全球发展事业。中国愿同其他金砖国家一道，秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系。

更紧密合作打造多边主义样板。在中国倡导下，金砖国家以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。在地缘政治紧张加剧的背景下，习近平主席提出全球安全倡议，契合国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。金砖国家将继续就维护和平安全、完善全球治理加强协调，为弥补和平赤字、破解全球安全困境贡献智慧。

更紧密合作贡献联合自强模式。中国首创“金砖+”合作模式，旨在支持金砖国家与其他发展中国家开展对话，建立更广泛的伙伴关系，扩大金砖国家的“朋友圈”。这是金砖机制进一步发展壮大的必由路径，也是构建新型国际关系的有益探索。金砖国家团结一切可以团结的力量，在更高层级、更广领域开展“金砖+”合作，打造开放多元的发展伙伴网络，将为促进世界经济增长、实现各国共同发展注入新动力。

巴西是西半球最大的发展中国家，也是目前金砖国家合作机制中唯一的拉美成员。近半个世纪以来，中巴关系稳定健康发展，是密不可分的全面战略伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，两国各界同舟共济，双边务实合作彰显出巨大韧性和充沛活力。中巴在国际政治和多边事务中的利益高度交融，将在金砖国家合作机制框架内进一步密切协调，更好维护新兴市场和发展中国家的共同利益。

大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也。在世界百年未有之大变局加速演进的关键时刻，金砖国家领导人第十四次会晤，必将引领以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家同心协力、破浪前行，携手开启金砖合作新征程，共同推动全球发展迈向更加强劲、绿色、健康的新时代。

（作者为中国驻巴西大使馆临时代办）

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)