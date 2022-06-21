新华社北京6月20日电 （记者成欣）国务委员兼外长王毅6月20日在北京以视频方式出席《全球发展报告》发布会并发表致辞。

王毅强调，发展是人类社会的永恒主题，是时代进步的重要标尺。习近平主席站在全人类福祉的高度，在联合国提出全球发展倡议，以构建全球发展共同体为目标，秉持发展优先、以人民为中心等理念，推动加快落实2030年可持续发展议程，致力实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

王毅说，全球发展倡议吹响了聚焦发展的“集结号”，铺设了促进发展的“快车道”，提供了落实2030年议程的“加速器”，为汇聚各方资源、破解发展难题、促进协同增效注入强劲动力。

王毅表示，《全球发展报告》立足于中国和世界各国积累的有益经验，从八个方面对落实2030年议程提出政策建议。这是中方落实全球发展倡议的一项重要举措，将为各国发展提供有益借鉴，为全球发展事业提供智力支持。中方愿同各方一道，携手落实全球发展倡议，加快推进2030年议程，共建全球发展共同体。

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 03 版）

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