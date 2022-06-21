本报记者 谢佳宁

走进莉莉亚娜·阿尔索夫斯卡家的大院，一副喜庆的红色春联映入眼帘。“每年，中国朋友都会给我送春联，这是我与中国的情感联系之一。”莉莉亚娜是墨西哥著名汉学家，曾多次担任墨西哥总统首席中文翻译。在家中客厅，一壶铁观音的氤氲茶香中，莉莉亚娜向记者回忆起参与习近平主席同墨西哥总统会晤翻译工作的点滴往事。

2009年2月，时任中国国家副主席习近平访问墨西哥，莉莉亚娜担任墨方同传翻译。“那是我第一次承担高级别同传任务，心里忐忑又骄傲。”莉莉亚娜说：“中国领导人展现出的自信和谦逊，给墨西哥民众留下了深刻印象。”

2013年6月，习近平主席对墨西哥进行国事访问。能再次参与习近平主席访墨的翻译工作，莉莉亚娜感到很开心。在墨西哥参议院，习近平主席用非常朴实的一句“我是一个足球迷”，瞬间就拉近了和墨西哥人民的距离。莉莉亚娜说，当时她坐在距习近平主席不到50米的同传屋内，因为心情激动，她刚开始的语调不自觉升高，声音从扩音器中传出，特别响亮，把她自己都吓了一跳。后来，莉莉亚娜走到时任墨西哥总统培尼亚近旁翻译，习近平主席笑着问：“刚才是你在说话吗？”当得知莉莉亚娜生于前南斯拉夫地区，西班牙语和中文都是后来学的时，习近平主席不禁赞赏地问她在哪儿学的中文。

莉莉亚娜完全没想到一位国家领导人会直接与她对话，主动了解她的经历。“我当时紧张得都蒙了，一时竟不知如何回答。还是培尼亚总统提醒，我才告诉习近平主席我在中国留学过。”莉莉亚娜说：“习近平主席非常亲切，一直微笑地听我回答。他尊重我的工作，让我又意外又感动。习近平主席的言行，让我感受到中国领导人平等包容的独特魅力。”

在2013年9月二十国集团领导人第八次峰会和2014年培尼亚总统访华期间，莉莉亚娜作为同传翻译又见到了习近平主席。让她没想到的是，习近平主席一下子就认出了她，还热情地说：“你又来了，太好了！”莉莉亚娜说，当时“激动得手心直冒汗，心里更是暖洋洋的”，“这是习近平主席对我作为一名同传翻译的高度认可，给了我莫大的鼓励”。

多年来，莉莉亚娜一直关注中国的发展，见证中国人民生活水平在中国共产党领导下不断提高。“中国持续扩大开放，与世界共同进步，同时不断努力让数亿人摆脱贫困，普通民众是这些伟大成就的直接受益者。”莉莉亚娜认为，中国的很多发展经验值得墨西哥借鉴，比如大力推进公共基础设施建设，帮助农村人口更好地融入经济社会发展。

如今，莉莉亚娜的小儿子伊万已在中国完成学业，并在厦门成家立业。“我问他什么时候返回墨西哥，他毫不犹豫地告诉我：‘妈妈，我不回去了，21世纪是用来待在中国的！’”莉莉亚娜坦言，中国这方热土，让她一家人充满期待。

莉莉亚娜一直致力于中华文化研究和翻译工作，将多部中国现当代文学作品译成西班牙语出版。在从事汉语教学之余，她还编写了拉美第一部针对西语读者的汉语语法教材《实用汉语语法》。2014年，她荣获第八届中华图书特殊贡献奖。“我希望让更多西语国家的读者从文学作品中感受中国的变化，也希望为墨中未来交往培养更多接班人。”她期待，中国能与墨西哥等拉美国家进一步加强交流与合作，分享宝贵经验，推动更多发展中国家共同发展。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2022年06月21日 03 版）

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