本报记者 李嘉宝

6月8日，在法国斯特拉斯堡，欧洲议会就支持欧洲联盟委员会关于2035年禁售新燃油车的建议进行表决。

新华社/美联

据外媒报道，欧洲议会日前以355票赞成、154票反对、48票弃权的表决结果通过一项决议，要求欧洲理事会启动修改欧盟条约的程序，其中包括将目前欧盟议事规则中各成员国一致同意才可作出决定改为少数服从多数。

讨论更加激烈

欧洲议会近期通过的这项决议还要求，欧盟各成员国首脑尽快同意设立一个由欧洲议会议员、欧盟委员会委员、各成员国议员和欧盟成员国领导人组成的大会，讨论修改欧盟的一系列条约和协定，意在加强欧盟在面对安全、能源和公共卫生等重大危机时的超国家权力，增强欧盟的行动力。

俄乌冲突爆发后，欧盟各成员国在对俄制裁问题上矛盾重重，不断拖延、修改制裁措施，使得欧盟内部有关修改议事规则的讨论更加激烈。

5月初以来，欧盟多次就对俄石油禁运议题召开特别峰会，但匈牙利考虑到自身能源安全一直持坚决反对态度，并在5月16日的欧盟外长会上否决了相关提案。5月底，欧洲理事会主席米歇尔宣布，欧盟各成员国就部分对俄石油禁运达成一致。外界关注到，所谓“一致”实际是一次“打折扣的共识”。据德新社报道，欧盟对匈牙利、斯洛伐克和捷克等国作出妥协，允许其延期执行禁运。对此，一些欧洲议会议员对欧盟“行动力”的批评声音不断，强烈“呼吁改革”，以“摆脱令欧盟瘫痪的一致同意原则”。

暴露深层矛盾

“有关议事规则修改的讨论已经在欧盟内部持续多年。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时指出，2009年通过的《里斯本条约》已将部分领域的议事规则由“一致同意”改为“少数服从多数”，但涉及外交、安全等重大事务的决策仍需成员国“一致同意”。这些年，随着欧债危机爆发、大国关系及全球地缘政治形势发生剧烈变化，欧盟迫切需要增强自身在军事、国防、安全、外交等领域的决策能力和行动能力。今年俄乌冲突爆发，欧洲安全秩序遭遇二战后最大冲击，欧盟需要迅速协调成员国立场作出反应。因此，欧盟内部对减少“一致同意”原则适用范围的呼声更加高涨。

议事规则之争背后，是欧盟内部的一些深层次矛盾。由于资源条件、发展水平、政治影响力等多方面差距，中东欧地区的“新欧洲”国家与西欧地区的“老欧洲”国家之间一直龃龉不断，欧盟达成“一致同意”并不容易。匈牙利、波兰等中东欧国家在司法改革、难民分摊等问题上多次与欧盟“唱反调”。匈牙利、波兰以及捷克、斯洛伐克还组成维谢格拉德集团，经常就欧盟相关议题进行政策沟通，匈牙利更是不止一次地一票否决欧盟决议。

赵柯指出，欧盟的“少数服从多数”表决机制一般不是“简单多数”，而是要代表一定数量的国家以及一定比例的人口，这显然对大国有利，小国的话语权则相对受到制约。此外，“少数服从多数”还意味着更多的主权让渡，欧盟机构将集中更大权力，这又涉及欧盟未来演进方向之争，是欧盟内部长期讨论的一个关键性议题。

或将缓慢推进

欧盟议事规则修改前景几何？赵柯指出，尽管内部矛盾重重，但从欧盟的战略诉求分析，对该问题可持谨慎乐观态度。

今年3月，欧盟理事会通过名为《安全与防务战略指南针》的行动计划，被视为欧盟在战略自主和共同防务方面迈出实质性步伐。欧盟指出，“当今世界正处在国家间战略竞争加剧和复杂安全威胁抬头的时代”，该文件的目标是“让欧盟成为更强大、更有能力的安全提供者”。

“与2006年发布第一份战略文件时相比，欧盟的世界观已经发生巨大变化。在地缘政治关系变化及俄乌冲突的影响下，欧盟意识到要肩负起对欧洲安全的责任，必须在外交及安全领域增强自身决策能力、行动效率，加之法德等主要欧盟国家领导人积极推动欧洲一体化进程，要求提高欧盟决策效率，这些都将推动欧盟修改议事规则，以适应时代的变化。”赵柯指出，由于该问题牵涉利益面广，欧盟应该会进行内部政治妥协，缓慢推动这一进程。

(责编：胡永秋、白宇)