本报记者 严 瑜

当地时间6月17日，世界贸易组织第12届部长级会议（MC12）在瑞士日内瓦落幕。经过多轮密集谈判和成员各方激烈交锋，大会最终在新冠肺炎疫情应对、防疫相关知识产权豁免、粮食安全、人道主义粮食采购、渔业补贴、电子传输暂免关税和世贸组织改革等全球广泛关注的议题上取得成果。

达成共识 展示决心

因新冠肺炎疫情等原因被数度推迟后，世贸组织第12届部长级会议（MC12）于当地时间6月12日至17日在日内瓦举行。世贸组织164个成员的部长和代表现场参会，围绕疫情应对、渔业补贴、农业改革和世贸组织改革等重要议题进行磋商。据悉，本次大会原定于6月15日闭幕，但为推动各成员就相关议题达成一致，主办方特意将会期延长。

世贸组织总干事伊维拉在17日的闭幕式上宣布了大会取得的成果。她表示，本次大会的成果令人高兴和振奋。通过世贸组织各成员的携手努力，大会在多个关键议题上取得突破，说明多边贸易体制在应对全球挑战时可发挥关键作用。

中国商务部部长王文涛率团出席会议。商务部表示，在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻，MC12的成功，标志着多边主义一次关键而重要的胜利，充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心，进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心，为应对全球挑战、世界经济复苏注入一股强劲暖流。

关键议题 实现突破

据商务部网站消息，MC12取得“1+4”成果。“1”即发布《MC12成果文件》，各方重申加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，推进世贸组织必要改革。“4”包括：一是《关于〈与贸易有关的知识产权协定〉的部长决定》和《关于世贸组织新冠肺炎疫情应对和未来疫情应对准备的部长宣言》，帮助发展中成员提高新冠肺炎疫苗的可及性和可负担性，推动构建人类卫生健康共同体，推动疫后经济复苏；二是《渔业补贴协定》，这是世贸组织过去9年达成的首份多边协定，为实现联合国2030年可持续发展议程作出重要贡献；三是《关于紧急应对粮食安全问题的部长宣言》和《关于世界粮食计划署购粮免除出口禁止或限制的部长决定》，维护自由开放的农产品贸易环境，增强全球粮食和农业市场的韧性；四是《关于电子商务的工作计划》，将电子传输临时免征关税的做法延续到下一届部长级会议。

伊维拉表示，虽然MC12结束的比预期稍晚，但交付内容前所未有，“世贸组织很长时间没有看到如此大量的多边成果。”

“世贸组织各成员在疫情应对和渔业补贴这两个议题上相对容易达成共识。在疫情应对方面，以中国为代表的发展中国家一直积极推动全球疫苗研发合作，一些发达国家也表达了支持豁免新冠疫苗知识产权的意愿，各方利益诉求相对一致。渔业谈判旨在取消对非法、未报告和无管制的捕捞活动的补贴，并禁止某些导致产能过剩和过度捕捞的渔业补贴，以阻止海洋物种枯竭。相关谈判持续了20多年，大部分成员已经形成一定共识，有意愿推动全球渔业可持续发展。”中国国际经济交流中心美欧研究部副部长、研究员张茉楠在接受本报采访时分析称。

回应质疑 重振士气

有分析指出，本届会议成果可喜，但也仍有遗憾，例如世贸组织成员未能就农业补贴谈判达成一致，世贸组织改革依旧缺乏明确的路线图。

“由于涉及国内农民生计，发达国家与发展中国家在农业领域面临的问题又存在很大差异，各成员在削减各国农业补贴方面的表态都相当谨慎，很难短期内在农业改革谈判中达成协定。世贸组织自身改革难度更大。随着发展中国家和新兴经济体的群体性崛起，其话语权与经济实力并不对等，发达国家与发展中国家的利益诉求存在分歧。”张茉楠分析称。

王文涛在出席会议时表示，中方将继续以实际行动维护多边贸易体制，支持世贸组织改革朝着正确方向发展。

张茉楠指出，尽管各成员在部分议题上仍未达成共识，但各国越来越认识到，解决全球性问题还要回到全球性平台。

分析认为，此次会议取得的多项成果，在关键时刻有力回应了对世贸组织和多边贸易体制的质疑，重振了士气和信心。只要各成员增强政治互信、加强多边合作，重振以世贸组织为核心的多边贸易体制未来可期。

(责编：胡永秋、白宇)