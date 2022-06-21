本报记者 张 红

■中国人民大学重阳金融研究院执行院长、中美人文交流研究中心执行主任 王 文

■对外经贸大学国际关系学院教授、国家安全与治理研究院常务副院长 陈须隆

■中国新兴经济体研究会秘书长、中国社科院世界经济与政治研究所研究员 徐秀军

中国作为今年金砖国家轮值主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。活动围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，强调推动构建更加全面、紧密、务实、包容的金砖伙伴关系，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。“金砖”合作16年来，作为一个负责任的大国、世界第二大经济体，中国在金砖合作进程中留下了鲜明的“中国印记”。

在金砖合作框架内，中国处于怎样的地位？

作为今年金砖国家轮值主席国，中国已成功举办70多场会议和活动，并发布了多份成果文件，获得各方高度评价。巴西圣保罗州立大学中国问题专家、哲学与科学学院教授路易斯·保利诺说，聚力发展、合作和团结，是以金砖国家为代表的广大新兴市场国家和发展中国家的共同心声。今年是金砖“中国年”，这一声音将更为响亮。今年金砖国家领导人会晤的主题与中方提出的全球发展倡议相契合，能够凝聚共识、强化多边合作机制。

陈须隆：作为“金砖”合作框架中的平等一员，中国高度重视金砖合作，积极参与金砖合作进程，努力引领推动金砖合作与时俱进，为金砖合作发展壮大并取得诸多务实成果作出重要贡献，获得其他各方及国际社会的普遍认可。中国愿为新兴市场国家和发展中国家的群体崛起贡献智慧与力量，充分体现大国责任与担当，赢得各方信赖，受到“金砖”伙伴国和广大发展中国家乃至整个国际社会的广泛赞誉。

徐秀军：作为全球最大的发展中国家，中国坚定维护发展中国家利益，在南南合作中始终扮演重要角色。在金砖合作平台上，中国始终是南南合作的倡导者、推动者、贡献者，同时也是开放合作的引领者。

王文：金砖国家在内部机制上，讲求民主、追求平等。作为“金砖”当中经济总量最大的国家，中国秉承互利共赢、共同发展的理念，与各方共同做大“经济蛋糕”，让世界更多国家搭上中国经济发展的快车，分享中国发展的红利。金砖合作是真正的多边主义，是一种更加有效的多边合作机制，也是更加开放的区域经济合作组织。它对不同国家的意识形态、政治体制、发展阶段都具有很好的包容性，运作机制更加普惠、平衡，是一种以互利共赢为目标的多边合作模式。

中国为金砖合作贡献了哪些关键倡议或理念？

2013年，南非德班会晤，中国提出金砖国家一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流的四大目标。这次会晤对金砖合作机制的定位和设计有更清晰的界定。2017年，中国厦门会晤，中国提出“金砖+”合作理念，金砖合作迈入新阶段。2018年，南非约翰内斯堡会晤，中国倡议共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系。2019年，巴西巴西利亚会晤，中国呼吁持续推进金砖国家新工业革命伙伴关系。中国还提出，举办金砖国家应对气候变化高级别会议、金砖国家可持续发展大数据论坛，建立金砖国家职业教育联盟，举办职业技能大赛等切实可行的倡议……

王文：2017年，中国提出“金砖+”机制。金砖合作的战略意义远超五国范畴，不仅代表新兴市场国家和发展中国家利益，更是当今世界具有重要全球影响力的南南合作机制。百年未有之大变局呼吁全球治理大变革，以“金砖+”为代表的金砖机制将为更多的新兴市场国家与发展中国家参与多边对话与合作提供广阔舞台，已经成为加强全球治理不可忽视的中坚力量和中流砥柱。

陈须隆：中国着眼于金砖国家与发展中国家群体崛起的大局，从宏观和长远角度给出了“金砖向何处去”的中国方案，包括：呼吁各成员国共同构建维护世界和平、促进共同发展、弘扬多元文明、加强全球治理的“四大伙伴关系”；提出“金砖+”合作理念；倡导构建各国发展共同体、命运共同体，为构建人类命运共同体提供新的平台和助力；倡导“坚持绿色低碳，促进人与自然和谐共生”和践行真正的多边主义等。这些先进理念发挥了凝心聚力、铸魂定向和战略引领作用，增强了“金砖声音”，彰显了“金砖智慧”，提升了金砖合作的感召力、影响力和塑造力。中国推动金砖务实合作朝着更高质量方向前进，提出了若干切实可行的重要倡议并付诸实施，发挥了关键作用。

徐秀军：中国倡导的“金砖+”合作模式，为更多新兴市场国家和发展中国家进行政策协调提供了对话与合作平台，同时也为其他新兴市场国家和发展中国家加入金砖合作机制创造了条件。在中国的积极推动下，南非加入金砖机制，实现了金砖的首次扩员；新开发银行也因阿联酋、乌拉圭和孟加拉国等国的加入而不断壮大。如今，中方正与其他各方一道，推动金砖机制再次扩员，并将金砖合作打造成更加开放的南南合作平台。

推动金砖合作发展，中国发挥了怎样的作用？

2014年，在中国的协调和推动下，金砖五国决定建立金砖国家开发银行和应急储备安排，金砖国家合作从概念向实体迈进；2017年，厦门会晤，中国提出“金砖+”合作理念，邀请埃及、几内亚、墨西哥、塔吉克斯坦、泰国等5国领导人参加对话会；2018年，约翰内斯堡会晤正式核可中国携手南非提出的金砖国家新工业革命伙伴关系倡议并启动相关工作；2020年，中国宣布在厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地；2022年，中国推动建设的金砖国家疫苗研发中心启动……

王文：自2006年金砖国家外长会议至今，金砖国家合作从零起步，已由起初的投资概念发展成为全球治理的重要力量。中国在其中发挥了重要作用。比如，中国已经成为金砖国家人文交流的新表率。2022年4月，中国牵头成立了金砖国际职业教育联盟，同时启动了金砖国家职业技能大赛，以带动与“金砖+”国家在职业教育领域的务实合作。同月，金砖国家网络大学年会在北京召开。中国在全球卫生治理领域也是毫无疑问的典范。今年3月，金砖五国共同启动金砖国家疫苗研发中心，践行中国提出的将疫苗作为全球公共产品的倡议。5月，金砖国家传统医药高级别会议在北京和漳州召开，致力于推进金砖国家在传统医学医疗、教育、科研以及药材资源方面的广泛合作。

徐秀军：在金砖框架下，中国始终将发展置于金砖政策协调的突出位置，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作取得务实成果，为推动构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系树立了金砖典范。

陈须隆：为推动金砖合作机制发展，中国注重做好三方面的加法：一是成员+，推动金砖合作机制扩员；二是功能+，推动金砖国家增扩功能，通过政治、经济、人文“三轮驱动”，推进金砖合作进程，丰富金砖合作的功能，发挥其最大效力；三是外延+，扩大金砖合作机制的对外关系，通过推进和完善“金砖+”机制，让其他新兴市场国家和发展中国家都能参与到金砖合作中来，不断扩大金砖国家合作的“朋友圈”和影响力。为推动金砖合作机制发展，中国说到做到，善作善成。中国以实干家和行动派的作为推动金砖合作机制走深走强、行稳致远，赢得普遍赞誉。

中国未来在金砖合作中将扮演什么角色？

“我们相信中国会发挥非常重要的作用，加强合作和互动，扩大金砖国家的影响力。”俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基表示，金砖国家多边合作的扩展将影响周边其他发展中国家，从而产生更多的机制性安排。世界关注中国作为今年金砖国家轮值主席国将如何推动这一进程。最近，在中国的倡议下，金砖国家联合发布了《金砖国家财长和央行行长联合声明》，发出共同的“金砖声音”，将进一步推动金砖国家深化财金合作走深走实，并提升金砖国家在全球经济治理体系中的话语权和影响力。

徐秀军：为提升金砖国家的国际话语权和维护发展中国家的合法权益，中国积极倡导共商共建共享的全球治理观，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动金砖国家在全球卫生治理、促进经济复苏、应对气候变化、数字经济规则制定、世贸组织改革等领域协调立场，并以务实行动推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

陈须隆：展望未来，除了继续做好金砖合作的倡导者、参与者、推动者、实践者和可靠合作伙伴，中国还能够发挥更大作用，进一步当好金砖合作的贡献者、引领者和创新者。中国将推动金砖国家合作进一步发展壮大，着力打造金砖国家合作高质量伙伴关系，为改革和完善全球治理、落实全球发展倡议和全球安全倡议、构建人类命运共同体等，发出更加响亮的“金砖声音”，提供更有感召力和塑造力的“金砖方案”，贡献更多更有效力的“金砖智慧”和“金砖力量”。

王文：金砖五国GDP在全球的占比，从2005年不足10%，大幅跃升到2021年的近25%。作为新兴市场国家和发展中国家的代表，金砖国家深化战略伙伴关系，发挥局势“稳定器”、发展“加速器”的作用，为全球市场稳定注入“金砖力量”，为国际发展合作提供“金砖动力”，成为世界经济复苏的新引擎。作为2022年金砖国家主席国，中方将同各成员一道，以金砖国家领导人第十四次会晤为契机，弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，加强各领域务实合作，携手踏上金砖合作新征程，开启金砖合作新时代。

(责编：胡永秋、白宇)