新华社北京6月20日电综合新华社驻外记者报道：乌克兰国家通讯社20日援引乌国防部副部长安娜·马利亚尔的话报道说，俄军作战任务是大概在26日前攻占卢甘斯克地区全境。俄罗斯外交部20日发表声明，抗议立陶宛禁止经立境内铁路向俄飞地加里宁格勒州运输货物，并警告如果立陶宛不恢复运输，俄方将作出回击。

——据乌通社20日报道，马利亚尔在电视节目中说，北顿涅茨克市的决定性战斗正在进行，俄军作战任务是大概在26日前攻占卢甘斯克地区全境。乌通社当天还援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道说，北顿涅茨克市和利西昌斯克市周围多个村庄正在发生战斗，乌军已失去对北顿涅茨克市附近梅托基恩村的控制。

——俄罗斯外交部20日发表声明说，立陶宛在未事先通知俄方情况下，禁止经立境内铁路向加里宁格勒州运输大部分种类货物，俄方要求立即取消这些限制。俄方认为，立方措施违反了国际法律义务，特别是俄罗斯和欧盟签署的关于加里宁格勒州和俄联邦其他领土之间过境问题的联合声明。如果在不久的将来未能恢复货物运输，俄方保留采取行动维护国家利益的权利。

——立陶宛波罗的海通讯社消息，立陶宛外交部长加布里埃柳斯·兰茨贝尔吉斯20日称，禁止通过立陶宛向俄飞地加里宁格勒州转运货物不是立陶宛的决定，是根据欧盟对俄相关制裁作出的。

——俄罗斯布良斯克州州长博戈马兹20日在社交媒体上说，布良斯克州苏泽姆卡村当天清晨遭乌军炮击，一人受伤，包括地方电网在内一些设施受损，部分地区停电。苏泽姆卡村位于俄乌边境，与乌克兰北部苏梅州接壤。

——俄罗斯国防部20日发布通报说，俄军使用“棱堡”岸防导弹系统发射的“缟玛瑙”高精度导弹打击了位于乌克兰敖德萨州的阿尔齐兹机场，摧毁一座无人机控制站和两架无人机。另据今日俄罗斯通讯社20日报道，俄军在对乌特别军事行动中使用了新型高精度航空导弹“305”以摧毁弹药库和油料库等重要军事目标。（参与记者：李东旭、李铭、刘恺、陈畅）

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