新华社莫斯科6月20日电（记者刘恺）俄罗斯外交部20日发表声明，抗议立陶宛禁止经立境内铁路向俄飞地加里宁格勒州运输货物，并警告如果立陶宛不恢复运输，俄方将作出回击。

声明说，立陶宛在未事先通知俄方情况下，禁止经立境内铁路向加里宁格勒州运输大部分种类货物，俄方要求立即取消这些限制。俄方认为，立方措施违反了国际法律义务，特别是俄罗斯和欧盟签署的关于加里宁格勒州和俄联邦其他领土之间过境问题的联合声明。如果在不久的将来未能恢复货物运输，俄方保留采取行动维护国家利益的权利。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，立陶宛此举前所未有，是非法行为，俄方将此视作封锁俄罗斯的一部分。

另据立陶宛波罗的海通讯社消息，立陶宛外交部长加布里埃柳斯·兰茨贝尔吉斯20日称，禁止通过立陶宛向俄飞地加里宁格勒州转运货物不是立陶宛的决定，是根据欧盟对俄相关制裁作出的。

加里宁格勒州是位于波兰和立陶宛之间的俄罗斯飞地。俄加里宁格勒州州长阿里汗诺夫19日说，立陶宛禁止一些货物从俄罗斯其他地区转运至加里宁格勒州的行为非法。（参与记者：薛东梅）

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