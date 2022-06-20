人民网 符园园 鲁扬 古娜【巴西】

马尔西奥·波赫曼。受访者供图

“世界发展的动力已经由西方转移到了东方，西方的现代化发展模式开始衰退，国际社会需要建立新的东方现代化模式。作为二战后不可替代的新兴力量，金砖国家能够为构建国际新秩序提供新的解决方案。”日前，巴西卢拉研究所主席马尔西奥·波赫曼在接受人民网独家专访时说。

波赫曼是巴西著名经济学家，曾担任巴西应用经济研究所所长等多个职务，在他看来，从地区冲突到英国“脱欧”，再到美国国会山骚乱，都表明了冷战结束后建立的国际秩序已经不合时宜。波赫曼认为，面对肆虐全球的新冠疫情，以及世界经济复苏失衡，西方的经验无法给出有效的解决方案，这正是冷战结束后国际秩序开始弱化的迹象，因此，世界需要有新的模式选择，而金砖国家合作机制的出现恰逢其时。

2009年6月，为应对国际金融危机，巴西、俄罗斯、印度和中国四国领导人在俄罗斯举行首次会晤，正式启动了金砖国家间的合作机制。面对国际金融危机带来的严重冲击，金砖国家与各国协调宏观经济政策，并率先实现经济恢复增长，成为全球经济复苏的“起搏器”。

在金砖国家机制下，中国与巴西的经贸关系飞速发展。自2009年起，中国连续13年成为巴西最大贸易伙伴。“金砖国家合作机制的建立为多边合作开辟了新路径，并取得了一系列积极成果。在当前国际背景下，金砖国家合作机制能够发挥更大的作用。”波赫曼说。

波赫曼指出，作为金砖国家中最大的经济体，中国的“一带一路”倡议为世界提供了宝贵经验。2013年中国国家主席习近平提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，即“一带一路”倡议。截至2022年4月，中国已与149个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，共建“一带一路”朋友圈继续扩大。波赫曼表示， “一带一路”倡议意在扩大贸易规模并推动一体化合作，为解决当今世界问题提供了新视野。

对于中国提出的“金砖+”概念，波赫曼表示完全赞同：“金砖合作机制并不是要复制旧的国际秩序，而是建立一个具有不同基础的新秩序，因此，需要吸纳与金砖精神相融合的国家加入，逐步构建并巩固更广泛的伙伴关系。”

今年是金砖“中国年”，时隔五年中国再次担任金砖国家轮值主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。对此，波赫曼认为，金砖国家的每次会议都十分重要，不仅能够进一步深化金砖战略伙伴关系，而且能够让各国领导人用更成熟的视角考虑国际现实。“今年处在金砖合作的第二个十年，也是非常关键的十年，金砖国家除了要解决当前世界面临的问题，还必须共同对未来几年可能出现的挑战做好规划。”

波赫曼认为，未来金砖国家有望展现更大作为，也将担负更大的责任。面对全球气候变化给人类安全带来前所未有的威胁以及向数字时代过渡的转型挑战，金砖国家应当重塑思维，并规划自身应当扮演的新角色，从协商、合作和规范的角度为世界提供新思路。

(责编：苏缨翔、杨牧)