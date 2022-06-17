新华社伦敦6月17日电（记者杜鹃 许凤）英国内政大臣帕特尔17日批准向美国引渡“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇。

英国内政部说，根据英国法院裁定，没有发现引渡阿桑奇有违他的人权，包括受到公平审判和言论自由的权利；在美国期间他将得到适当的对待，包括与健康有关的待遇。

针对英国内政大臣17日做出的批准引渡决定，阿桑奇有14天时间上诉。“维基揭秘”当天证实，下一步将向英国高等法院提起上诉。

阿桑奇现年50岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发了美军战争罪行。其中一段驻伊拉克美军“阿帕奇”武装直升机射杀记者和平民的视频广为流传。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。随后，美国以“维基揭秘”公布涉美机密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。

2021年1月，英国一家地方法院做出裁决，拒绝美国引渡要求，理由是阿桑奇患有抑郁症等精神疾病，被引渡至美国后有较高自杀风险。2021年12月，英国高等法院做出裁决，允许美国政府引渡阿桑奇，同时高等法院将案件移交地方法院进行后续流程。伦敦威斯敏斯特地方法院今年4月下旬发布引渡令，正式批准将阿桑奇引渡至美国。此案后续移交至英国内政部，由内政大臣做决定。

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