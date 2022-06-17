新华社华沙6月17日电（记者张章 陈琛）第十五届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第二届“汉语桥”世界小学生中文秀波兰赛区决赛15日在线举办。来自克拉科夫孔子学院的金文博和来自革但斯克大学孔子学院的玛丽亚分获中学生组和小学生组冠军，他们将代表波兰赛区参加下一阶段的全球决赛。

小学生组比赛由讲故事、认汉字和才艺展示三部分组成。比赛中，选手们围绕“快乐中文”主题，分享了自己在学习中文过程中发生的有趣故事，展示了他们学习汉字的成果。在“才艺展示”环节，小选手们声情并茂地演唱了《茉莉花》《送别》等脍炙人口的中文歌曲，他们对中文的热爱深深打动了评委与在线观看的中文学习者。

中学生组比赛由主题演讲、知识问答和才艺展示三部分组成。比赛中，选手们阐述了对“追梦中文，不负韶华”的认知和理解，展示了有关中国国情、历史文化、中文等方面的知识，表演了中国书法、太极功夫扇和小提琴曲《我和我的祖国》等才艺。

本次比赛由中国驻波兰大使馆主办，奥波莱孔子学院承办，驻波兰使馆教育参赞易军、部分在波孔院院长和师生代表等在线出席活动。至此，2022年波兰赛区“汉语桥”世界大、中、小学生系列中文比赛活动全部圆满落幕。

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