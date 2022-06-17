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美方自酿“苦果”，中方回应！

2022年06月17日21:27 | 来源：环球网
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　　据报道，美国联邦通信委员会近日称，美国运营商因拆除华为、中兴等中企生产的设备而提交的补偿申请中，有三分之二存在“重大缺陷”，估计换掉这些中企设备的成本将高达 53 亿美元，远超去年美国会通过的 19 亿美元预算。对此，中国外交部发言人汪文斌17日回应称，此事已经说明，美国无理打压中国企业的苦果，最终是由美国企业和民众来吞咽。

　　汪文斌在当天举行的外交部例行记者会上表示，中方注意到，有评论指出，未能获得补偿的美国企业将陷入困境，最后可能被迫自费更换设备。美方政客出于一己私利，泛化国家安全概念，动用国家力量，无理打压中方特定企业酿成的苦果，最终却要由美国的企业和民众来吞咽。

汪文斌 图源：外交部网站

　　他表示，美方不断将经济合作政治化、工具化、武器化，威逼利诱胁迫他国禁用中企设备，企图打造所谓“小院高墙”，损害的不仅是中方企业的利益，也严重伤害美方自身利益，严重影响全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。美方政客逆流而动，也必将以失败告终。

　　汪文斌称，中方敦促美方尽快改弦更张，停止损人不利己的错误言行，为相关中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

　　来源：环球时报-环球网/白云怡

(责编：胡永秋、白宇)

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