新华社阿比让6月16日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂16日说，非洲地区上周新增病例数在连续三周下降后出现轻微增长。非洲疾控中心当天呼吁，非洲国家和组织考虑订购非洲本土生产商的疫苗。

穆蒂当天在刚果（布）首都布拉柴维尔举行的线上记者会上说，非洲地区上周疫情轻微反弹与多国放松疫情防控措施以及东部非洲和北部非洲病例数上升有关。她表示，相比前几轮疫情，非洲现阶段每周确诊病例数相对较低。

博茨瓦纳迎来第五波疫情。博茨瓦纳卫生部14日公布的数据显示，从5日至8日，全国新增新冠确诊病例2446例，新增死亡3例；累计确诊病例314242例，累计死亡2709例。

据非洲疾病预防控制中心发布的最新数据，截至16日晚，非洲地区累计新冠确诊病例为11713285例，累计死亡病例253719例。

非洲疾控中心代理主任艾哈迈德·奥格韦尔16日说，在购买非洲本土厂商生产的新冠疫苗方面，情况在改善，但是本土生产商仍面临市场问题，订单不够。

穆蒂呼吁各国继续推进疫苗接种工作，尤其是对医护人员和60岁以上老人等重点人群的加强针接种工作。

纳米比亚卫生部长尚古拉说，因为疫苗接种进度缓慢，该国销毁了超过30万剂过期的新冠疫苗。尚古拉呼吁民众加快疫苗接种进度。

肯尼亚卫生部16日启动了加快新冠疫苗加强针接种计划。卫生部官员说，肯尼亚18岁以上群体中，完成新冠疫苗全程接种比例达31.3%。

津巴布韦卫生部副部长曼圭罗日前表示，尽管一些非政府组织要求津政府取消在公共场所戴口罩的强制命令，但政府在短期内仍将坚持这一政策。他警告说，津巴布韦正在迎来冬季，气温下降，有利于病毒的传播，如果在防疫措施上出现松懈，可能引发新一轮疫情。

几内亚比绍政府15日宣布，入境该国的旅客不需要进行核酸检测，但仍须出示新冠疫苗全程接种证明。该国政府当天发布消息说，几内亚比绍过去五个月内几乎没有报告感染病例。

佛得角政府10日要求，从7月1日起，入境佛得角的旅客须出示新冠疫苗加强针接种证明、出发前72小时内进行核酸检测或出发前48小时内进行抗原检测，此外新冠痊愈者需出示新冠康复证明。（执笔记者：郑扬子；参与记者：许正、史彧、白林、张改萍、陈诚、滕军伟、汪平、张玉亮、王子正）

(责编：崔译戈、杨牧)