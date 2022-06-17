新华社洛杉矶6月16日电 综述：福奇等美国专家政要染新冠 学者说加强针有助预防重症

新华社记者谭晶晶

一段时间以来，美国已有多名政要和知名专家感染新冠病毒，包括美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇，该所15日确认他新冠病毒检测呈阳性。另一方面，美国流行病学学者说，接种过新冠疫苗及加强针的人群感染新冠以及曾感染过的人群再次感染的比例最近都在上升，但接种疫苗及加强针仍可显著降低新冠重症率和死亡率。

现年81岁的福奇是美国知名传染病专家，是美国总统拜登的首席医疗顾问及白宫冠状病毒应对工作组成员。福奇此前已完成新冠疫苗全程接种并打过两次加强针。美国国家过敏症和传染病研究所表示，福奇目前症状轻微，将居家隔离办公。

近期拜登政府还有多名政要感染新冠，包括副总统哈里斯、司法部长加兰、商务部长雷蒙多、卫生与公众服务部长贝塞拉、白宫国内政策委员会主任苏珊·赖斯等。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院流行病学系主任张作风教授接受新华社记者采访时说，变异新冠病毒奥密克戎毒株的新亚型具有传染性强、潜伏期短、传播速度快、无症状感染者比例较高等特点，新亚型“逃脱”人们从新冠疫苗或既往感染中所获得免疫力的能力更强，而且人们接种疫苗一段时间后抗体水平逐渐下降，因此目前的“突破感染”率较高。但加强针仍可大大降低新冠重症率和死亡率。

张作风教授的团队一直在对全美新冠疫苗接种状况进行跟踪研究。他说，德尔塔毒株在美传播期间，完成两针疫苗接种的人群中，疫苗对新冠感染和死亡都能提供较强的保护，但疫苗对预防奥密克戎毒株感染提供的保护力在下降。

虽然奥密克戎的亚型BA.2.12.1仍是美国目前主要流行毒株，但近期两种新亚型BA.4和BA.5导致的感染病例已在全美各地区发现，并呈上升趋势。美国疾病控制和预防中心最新数据显示，截至6月11日的一周，BA.2.12.1导致的感染病例占全美确诊病例总数的64.2%。BA.4和BA.5所占比例分别为8.3%和13.3%。

白宫冠状病毒应对工作组协调员阿希什·杰哈表示，BA.4和BA.5可能会在今年夏末或初秋成为美国的主要流行毒株。

美国《新英格兰医学杂志》15日发表的一项研究显示，感染过早期出现的奥密克戎毒株亚型BA.1的人群，其获得的抗体并不能有效避免他们再次感染奥密克戎新亚型。尽管接种加强针所提供的针对新亚型BA.2.12.1、BA.4和BA.5的中和抗体滴度低于早期亚型BA.1和BA.2，但仍有足够的保护效力。

美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心疫苗和传染病分部主任朱莉·麦克尔拉思说，曾感染新冠的人群是否会再次感染取决于其暴露于新冠病毒时体内免疫反应的强度，以及是否在近期接种过疫苗。

张作风表示，疫苗仍是目前最具针对性的保护措施，通过接种疫苗和加强针来保护老人、儿童和其他高危人群仍是防控工作的重中之重。

最近，美国新冠疫情指标再度上升。美疾控中心最新数据显示，目前美国平均日增新冠确诊病例约10.2万例，平均日增死亡病例约270例，平均日增住院病例约4300例。专家表示，美国实际感染病例数可能远高于官方统计数据，因为一些轻症群体不再去做病毒检测，还有些群体在家中检测，并不上报结果。此外，该国儿童新冠感染病例近期也在持续上升。

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