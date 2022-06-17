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外交部：进一步深化金砖合作的重要性更加凸显

2022年06月17日20:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月17日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌17日表示，当前，进一步深化金砖合作的重要性更加凸显，广大新兴市场国家和发展中国家参与金砖合作的愿望更加强烈。中方愿同各方一道，将开放包容、合作共赢的金砖精神转化为实际行动，为全球发展注入更多金砖力量。

　　当日例行记者会上，有记者问：今年以来，中国作为金砖合作机制主席国，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，陆续成功举办了多场活动。据了解，相关活动将贯穿全年。你能否介绍一下迄今金砖“中国年”取得的进展及其意义？

　　“如你所说，今年的确是名副其实的金砖‘中国年’。”汪文斌说，在各方积极支持下，今年以来中方作为主席国已经成功举办70多场会议和活动，涵盖政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域，推动金砖合作在多方面取得重要进展。这些实实在在的合作成果，为金砖合作添砖加瓦，也为金砖国家领导人第十四次会晤奠定了坚实基础。

　　汪文斌表示，金砖合作机制成立16年来，金砖国家经受住国际风云变幻考验，成为国际舞台一支不容忽视的重要力量。当前，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期，进一步深化金砖合作的重要性更加凸显，广大新兴市场国家和发展中国家参与金砖合作的愿望更加强烈。

　　汪文斌说，中方愿同金砖各成员以及广大新兴市场国家和发展中国家一道，将开放包容、合作共赢的金砖精神转化为实际行动，围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”这一主题，深化金砖伙伴关系建设，探讨在更高层级、更广领域、更大范围开展“金砖＋”合作，为全球发展注入更多金砖力量，为动荡不安、充满挑战的世界注入更多正能量。

(责编：胡永秋、白宇)

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