人民网莫斯科6月17日电 （记者荣翌）6月16日，俄罗斯红线电视台“今日中国”栏目开播仪式在莫斯科艺术画廊举行。栏目开播后，中国主题视听产品将实现在俄罗斯主流电视台全年播放。

俄罗斯共产党主席久加诺夫在现场致辞时表示，近年来，中国在科技创新和基础设施建设等领域都走在世界前列，坚持以人民为中心的发展理念，取得巨大发展成就。

俄罗斯共产党主席久加诺夫在“今日中国”开播仪式现场。人民网记者 荣翌摄

中国国家广播电视总局国际合作司司长闫成胜以视频方式致辞。他表示，在中俄两国政府和媒体机构的共同努力下，两国广播电视和网络视听交流合作不断深入，《中俄贸易路上的追梦人》《熊猫与开心球》等两国优秀的纪录片、电视剧、动画片相继在两国电视及网络平台播出，受到两国观众喜爱。《今日中国》栏目在俄罗斯红线电视台开播标志着中俄媒体合作更加密切，将为俄罗斯人民了解真实、立体、全面的中国打开一扇新的窗口。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞龚佳佳表示，“今日中国”栏目开播后，将播放不同题材的中国电视剧和纪录片，展现普通中国人的生活方式和精神世界，让俄罗斯观众更好了解当代中国发展面貌。

俄中友好协会副主席萨纳科耶夫说，今年是金砖“中国年”，“今日中国”栏目的开播是这一背景下两国人文交流合作深化的例证。

据“今日中国”项目执行人、栏目内容独家提供方尚斯国际出版传媒集团总裁穆平先生介绍，“今日中国”栏目将于今年7月25日正式开播，首播入选的是《创新中国》等17部纪录片，以及《毛泽东》《功勋：袁隆平的梦》《唐山大地震》3部电视剧。

俄罗斯红线电视台通过550家有线电视运营商在俄罗斯联邦 70个地区播出电视节目，覆盖人口1.4亿。

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