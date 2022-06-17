人民网莫斯科6月17日电 （记者荣翌）近年来，金砖国家在农业生产、技术创新等方面加强知识分享、技术交流，农业务实合作成果丰硕。近日，黑龙江省农科院绥化分院和佳木斯分院培育的绥农42、合农95两个大豆品种正式获得俄罗斯国家品种登记委员会登记，列入俄国家品种准入目录。“这为我国大豆品种在俄合法种植推广奠定了基础，将进一步提升两国大豆合作水平。”黑龙江省农科院对俄农业技术合作中心主任张举梅日前在接受记者采访时表示。

根据俄联邦法律规定，任何农作物品种必须在俄取得登记后才可实现合法种植推广。2020年3月，经我国农业农村部和俄罗斯农业部批准，中国优良大豆品种的种子正式进入俄罗斯，并在俄远东联邦区的多个试验点开展品种登记试验工作，种植表现良好。“俄罗斯对于进口农作物品种登记有着严格标准，此次成功登记，证明我国大豆良种具有显著优势，也为今后在俄推广商业化种植做了必要准备。”张举梅说。

我国既是主要的大豆生产国，又是全球最大的大豆进口国，中俄两国大豆合作具有强互补性。2019年6月，中俄签署《关于深化中俄大豆合作的发展规划》（以下简称《规划》），就扩大大豆贸易，深化种植、加工、物流、销售、科研等全产业链合作达成重要共识，两个月后，首批4400多吨俄罗斯大豆运抵江苏南通，开启了中俄大豆纵深合作崭新篇章。

“推动我国大豆良种在俄登记，正是为了更好落实《规划》目标。”张举梅表示，此次在俄登记的我国大豆优良品种可将大豆单产量提升至每公顷2吨以上，进而提高大豆种植效益。“这不仅有利于俄罗斯大豆产业发展，同时也可增加大豆回运，拓展中国大豆进口的多元化格局，是真正的互利共赢。”她说。

黑龙江省农科院对俄农业技术合作中心已与30多个俄罗斯农业科研单位建立了长期稳定的合作关系，并在交流中结下了深厚友谊。近年来，中心还在俄罗斯面向中俄两国农企开展培训服务，邀请两国专家开设线上线下讲座，教授大豆高效种植技术。下一步，黑龙江省农科院计划与俄方合作建立良种繁育基地，进一步深化科企合作，推广我国大豆优良品种。

2021年，中俄农产品贸易总额为55.56亿美元，同比增长7.74%。“近年来，农业已成为中俄合作的新增长点，大豆出口将是一个很具前景的领域，与中国的大豆合作是互惠互利的。”俄罗斯工业企业家联盟地区分会负责人安德烈·博卡列夫说。

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