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南非总统：希望加大加深同其他金砖国家合作

2022年06月17日18:05 | 来源：新华网
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　　新华社开普敦6月16日电（记者吕天然）南非总统拉马福萨日前在立法首都开普敦举行的一场发布会上表示，南非希望加大、加深同其他金砖国家合作。金砖合作在全球已极具吸引力，许多非金砖国家也对金砖合作充满信心。

　　拉马福萨高度评价了南非同中国的合作。他说，南中两国多年来始终保持“最高水平的战略关系”，且两国关系发展不断加强，已覆盖多个合作领域。

　　拉马福萨说，中国在南非抗击新冠疫情最严峻时期为南非提供了非常有效的援助。中国不仅支持南非抗疫，还通过非洲联盟的“非洲医疗用品平台”为非洲各国抗疫提供支持。在中国支持下，这一平台极大降低了购买口罩、消毒剂、呼吸机和其他医疗用品的成本。

　　拉马福萨表示，南中两国已建立“深度”“重要”“有效”的伙伴关系，“不仅造福南非，还造福了非洲大陆”。他期待两国继续深化贸易关系，并在基础设施等领域发展合作，互相支持。

　　拉马福萨说，当前有一些国家表达了加入金砖国家合作机制的兴趣，这充分说明众多非金砖国家对金砖合作满怀信心。在他们眼中，金砖国家机制“充满进取心”且“极具吸引力”。

　　展望今年的金砖国家领导人会晤，拉马福萨希望通过此次会晤进一步促进全球发展，为提升世界各地人民幸福加强多边主义体系，同时进一步深化金砖国家疫苗研发合作，加深和扩大金砖国家间贸易关系。

(责编：崔译戈、杨牧)

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