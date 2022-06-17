新华社日内瓦6月17日电 题：以信心与耐心守护多边贸易体制

新华社记者陈俊侠 徐驰

世界贸易组织第12届部长级会议17日在瑞士日内瓦闭幕。本届会议过程艰难但最终达成多项成果，这表明在经济全球化遭遇逆流之际，多边主义和多边贸易体制依然是国际社会人心所向，有着强大生命力，国际社会要以信心与耐心继续坚持多边主义，守护好多边贸易体制。

历史证明，保护主义对世界经济产生极大破坏力，当今各国相互依存的产业链、供应链布局决定，世界必须走多边主义道路。鼓吹本国优先、割裂相互联系的做法不得人心，也注定最终损人害己。

世贸组织成立以来，为推动全球贸易发展、保障充分就业、促进经济增长和提高生活水平等作出了重要贡献。当前，世贸组织在推动经济全球化、实现贸易发展繁荣方面依然发挥着巨大作用。多边贸易体制作为全球公共产品一直是世界经济发展繁荣的重要保障。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德认为，过去几十年全球国内生产总值实现了翻倍，这正是基于全球化和多边贸易体制之上的成果。

在百年未有之大变局同世纪疫情相互叠加的背景下，维护世界贸易体制稳定并推进改革尤显重要。世贸组织总干事伊维拉在本届大会开幕式上援引世贸组织相关预测数据指出，如果全球化逆转，全球实际国内生产总值将至少萎缩5%。伊维拉在大会期间多次强调，世贸组织眼下虽然遇到一些困难，但仍可以帮助解决世界面临的诸多危机，关键是要唤起各成员的政治意愿。出席会议的印度尼西亚代表团表示，世贸组织是唯一负责处理国家间贸易规则的国际机构，其作为国际贸易体制基石的角色没有改变，所有成员在享受多边贸易体制益处的同时，应承担相应责任。

世贸组织成立20多年来，很多推动自由贸易、解决分歧的机制都是通过艰苦、漫长的谈判形成。保持耐心和定力，最终往往能够“守得云开见月明”。正如伊维拉所说，在多边体系脆弱的时候也正是“应该对其加大投入的时候”。

虽然面临“严峻时刻”，世贸组织仍被认为是维护世界贸易发展繁荣举足轻重的多边机构。越是艰难时刻，世贸组织各成员越是要坚持对多边主义的信心，越是要以“国际大家庭”责任感，拿出更大政治意愿，在世贸组织框架内弥合分歧、多做贡献，推动该组织健康、可持续发展，为了世贸大家庭各成员的长远共同利益、为维护和完善多边贸易体制不断注入积极动力。

面对复杂多变、挑战重重的国际形势，所有成员应拿出政治意愿、履行责任担当，在世贸组织框架内弥合分歧、多做贡献，推动该组织健康、可持续发展。

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