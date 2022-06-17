新华社北京6月17日电 题：美国霸权“黑手”伸向全球网络空间

新华社记者谢彬彬

近日，有媒体公布报告显示，美国伙同“五眼联盟”其他成员和部分欧洲国家持续在全球范围实施网络窃密监听。此外，美国政府还要求本国互联网公司研发针对中国电信设备的攻击工具。美国要在全球网络空间维持其霸权的野心昭然若揭。美国这个臭名昭著的“黑客帝国”正在全球网络世界“黑”出“新高度”。

美国这个数字世界的“黑老大”一直企图将全球网络空间控制在股掌中，中国更是其严密监视和打压的对象。近年来，美国政府打着“国家安全”的幌子，不仅持续打压中国电信企业，还频频施压其他国家封杀中国技术。美国政府为何如此竭力在全球范围内打压中国电信企业，真的是担心“国家安全”吗？恰恰相反，结合这份报告可以看出，美国政府在电信、互联网领域排斥他国、推行技术霸权，不过是为了方便给自己的情报机构“开后门”，为的是打造和维持以美国为核心的“网络窃密轴心”。

美国为了方便自己在全球窃密监听，利用自身技术优势在全球搞技术垄断。一旦自身技术优势地位稍有动摇，美国政府就会动用各种力量、各种手段对外国企业进行抹黑、打压，充分暴露了美国的虚伪面目和霸权本质。美国媒体曾爆料，美国情报部门操控总部设在瑞士的加密设备供应商克里普托公司长达数十年，通过解码该公司的加密技术窃取超过120个国家的机密信息。法国知名芯片卡制造商金普斯公司创始人马克·拉叙斯在其撰写的《芯片陷阱》一书中揭露，美国安全部门对他进行迫害并强行将金普斯控制权据为己有，而后利用该公司技术大搞监听。

面对在5G领域技术领先的华为等中国企业，美国政府在没有任何事实依据的情况下，滥用“国家安全”借口，动用国家力量进行无端打压和制裁，是赤裸裸的霸凌行径。美国的真实目的是巩固其在高科技领域的垄断地位，确保自己可以不受任何阻碍地进行窃密活动，所谓“国家安全”不过是美国霸权行径的又一块“遮羞布”。美国这种做法被事实狠狠打脸。德国《每日镜报》曾报道，经过多年审查，英国政府、德国联邦信息安全办公室及欧盟委员会等机构都没有发现华为存在“后门”。而在美国思科提供的设备中，却经常能发现安全漏洞，更符合所谓的“后门”描述。

事实上，美国作为“黑客帝国”早已恶名远播，网络攻击、监听监视“无孔不入”、劣迹斑斑。美国情报机构的窃密手段五花八门，包括利用模拟手机基站信号接入手机盗取数据，操控手机应用程序、侵入云服务器，通过海底光缆进行窃密，利用美驻外使领馆对驻在国窃密等等。美国实施的是“无差别”监视监听，从竞争对手到盟友，甚至包括德国前总理默克尔、法国多任总统等盟国领导人，无不在其监听范围之内。美国窃密力量庞大，除了国家安全局、中央情报局等情报部门，美国军队中也有数量惊人的网络战部队，他们与“五眼联盟”等盟友一起构成了一张覆盖全球的窃密网络。

美国为维护自身霸权偷窥成瘾、窃听成癖，如此行径早已引起国际社会公愤，包括美国的盟友都怒言“不可接受”。曾曝光美国监听项目的“维基揭秘”网站创始人阿桑奇说：“不要期待这个‘监听超级大国’会做出有尊严和让人尊重的行为。规则只有一个，那就是没有规则。”

若想人不知，除非己莫为。奉劝美国早日迷途知返，停止针对全球的恶意网络活动，别再打着“国家安全”的幌子干欺压别国的勾当。

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