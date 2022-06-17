新华社日内瓦6月16日电 中国代表16日在联合国人权理事会第50届会议讨论阿富汗问题时发言，指出美国是阿富汗问题的始作俑者，应以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

中国代表表示，阿富汗局势发生根本性变化已经10个月。阿富汗临时政府在建政施政方面取得一些进展，但仍面临人道、经济、安全等多重挑战。国际社会应同阿富汗临时政府加强接触对话，引导其健全广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击一切形式的恐怖主义，同世界各国特别是邻国友好相处。国际社会要向阿富汗提供必要的紧急人道援助和抗疫支持，帮助其缓解经济民生困局。

中国代表表示，美国是阿富汗问题的始作俑者，大量阿富汗无辜平民被美军杀死或因战乱丧生，上千万人沦为难民。美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，导致阿富汗人民至今面临严重人道主义危机。美国不但不担负起帮助阿富汗人民缓解人道危机的应尽之责，反而公然劫掠阿富汗国家资产，进一步加剧阿富汗人民苦难。中方敦促美国立即全面解除对阿富汗单边制裁，无条件归还属于阿富汗人民的资产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

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