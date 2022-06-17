中国代表在联合国人权理事会敦促美国以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害
2022年06月17日06:00 | 来源：新华网
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新华社日内瓦6月16日电 中国代表16日在联合国人权理事会第50届会议讨论阿富汗问题时发言，指出美国是阿富汗问题的始作俑者，应以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。
中国代表表示，阿富汗局势发生根本性变化已经10个月。阿富汗临时政府在建政施政方面取得一些进展，但仍面临人道、经济、安全等多重挑战。国际社会应同阿富汗临时政府加强接触对话，引导其健全广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击一切形式的恐怖主义，同世界各国特别是邻国友好相处。国际社会要向阿富汗提供必要的紧急人道援助和抗疫支持，帮助其缓解经济民生困局。
中国代表表示，美国是阿富汗问题的始作俑者，大量阿富汗无辜平民被美军杀死或因战乱丧生，上千万人沦为难民。美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，导致阿富汗人民至今面临严重人道主义危机。美国不但不担负起帮助阿富汗人民缓解人道危机的应尽之责，反而公然劫掠阿富汗国家资产，进一步加剧阿富汗人民苦难。中方敦促美国立即全面解除对阿富汗单边制裁，无条件归还属于阿富汗人民的资产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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