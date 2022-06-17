本报记者 周 輖 任皓宇

近日，联合国安理会举行也门问题公开会，听取了有关也门局势情况通报，各方对也门停火协议的延长表示欢迎，希望也门问题相关方继续合作，落实好停火协议，推动国家早日走上正常发展的道路。

长期深陷战乱的也门局势近来有所缓和。在联合国斡旋下，也门冲突方达成协议，自4月2日起开始为期两个月的停火。各方同意停止所有境内和跨境进攻性军事行动，同意燃料船进入红海港口荷台达以及商业航班进出首都萨那国际机场等。这是近年来也门首次实现全国范围停火。6月初，也门政府和胡塞武装达成协议，按照原协议的相同条款将也门停火时间延长两个月。阿联酋《国民报》网站报道称，尽管发生了部分违规行为，但也门境内的停火总体上得以维持。

停火协议实施以来，也门平民伤亡数量减少一半以上，驶入荷台达港的油轮不断增加，萨那至阿曼和开罗的商业航班先后恢复。

联合国秘书长古特雷斯表示，停火协议为满足也门紧急人道和经济需求、重启也门政治进程提供了机会，停火协议必须成为结束也门内战的第一步。他敦促各方为顺利落实停火协议做出必要安排，立即启动有关合作机制。

也门冲突已延宕7年多。2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区，总统哈迪长期流亡海外。2015年3月，沙特阿拉伯牵头成立多国联军介入也门局势，对胡塞武装发起军事打击。近年来，也门局势持续动荡不安，冲突各方敌对行动多次升级，国际社会普遍担忧。联合国数据显示，也门战乱已导致超过15万人死亡，数以百万计的平民流离失所。

7年多的战事令也门陷入严重的人道主义危机。也门90%的食物和几乎所有燃料依赖进口。全球粮食和能源价格上涨加剧也门民众的困境。中东媒体报道指出，也门局势近期发生一系列积极变化，为解决其紧迫的人道主义危机打开一扇门，也为重启也门的政治进程创造机会。联合国近日与胡塞武装签署了一项旨在保护也门儿童免受武装冲突侵害的协议。截至目前，已有超过1万名儿童因冲突死亡或致残，近3500名儿童证实被招募或部署到战争中。

国际社会呼吁也门各方努力抓住机遇，全力争取继续延长停火时间，落实好停火协议。联合国也门问题特使格伦德贝里表示，停火协议执行以来产生了“令人鼓舞的迹象”，也门冲突各方、也门地区和国际社会需要继续做出承诺，以确保停火得以保持并成为“和平的转折点”。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)