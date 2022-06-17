本报记者 花 放

2022年波恩气候大会暨《联合国气候变化框架公约》附属机构的第五十六届会议6月6日至16日在德国西部城市波恩举行，与会各方重点讨论了减缓和适应气候变化、对发展中国家的支持等关键领域的工作。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨呼吁，国际社会迫切需要在应对气候变化的关键领域做出决策，制定平衡各方利益的一揽子计划。“气候变化正在呈指数级演变，我们必须加快相关谈判的速度，采取措施履行承诺，以避免气候变化带来的最坏影响发生。”

本次会议是去年11月在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会以来，各国政府气候变化代表首次举行的会议，也被认为是将于今年11月在埃及沙姆沙伊赫举行的第二十七次缔约方大会的预热会议。为此，埃及代表团在会场内设置展区，介绍埃及在应对气候变化方面的进展以及下次大会的相关议程。

《联合国气候变化框架公约》附属履行机构主席玛丽安娜·卡尔森强调，应对气候变化以及实施《巴黎协定》离不开各方的共同努力，需要各方主动、积极地参与其中。会上，与会代表指出，气候资金承诺难兑现，正加剧应对气候变化努力的“南北对立”。瓦努阿图外交部前部长雷根瓦努指出：“发达国家不能再无视发展中国家因气候变化而承受的损失和危害，在沙姆沙伊赫大会上，他们必须兑现在格拉斯哥所做出的设立基金的承诺。”

瑞典斯德哥尔摩环境研究所专家本齐对本报记者表示，许多发展中国家应对气候变化所需支出占国内生产总值的比例较大，这加剧了这些国家的财政压力。“到目前为止，发达国家2020年承诺的每年1000亿美元的援助还没落实，发达国家在履行承诺、加大对发展中国家资金支持方面显然需要做得更多。”

会议期间，马来西亚、赞比亚等发展中国家分享了各自在节能减排等方面的措施。例如，马来西亚18％的减排得益于水力发电等可再生能源的增加；纳米比亚和赞比亚林地吸收的二氧化碳量已高于其碳排放量；巴拿马计划恢复5万公顷林地，到2050年预计可减少二氧化碳排放约260万吨等。

《联合国气候变化框架公约》秘书处副执行秘书奥维斯·萨马德表示，希望通过经验分享体现发展中国家在应对气候变化方面发挥的重要作用，同时带动其他国家迅速开展更有力度的节能减排行动。埃斯皮诺萨呼吁：“各国需要坚定决心，尽快将计划付诸行动，促进应对气候变化行动的多边性和包容性。”

（本报德国波恩6月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)