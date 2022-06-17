罗尼·林斯

美国多次利用其在全球金融体系中的主导地位向世界转嫁经济危机，收割全球财富，给世界经济增加了风险

当地时间6月15日，美国联邦储备委员会宣布加息75个基点，这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息。当前，美国通胀率居高不下，美联储采取近乎急踩油门的货币政策，将给全球金融市场尤其是新兴市场和发展中国家金融市场稳定带来冲击。

尽管美联储此前已经开启加息和缩表进程，但仍未缓解美国40年来最严重的通胀。美国政府日前公布的最新数据显示，5月美国消费者价格指数同比上涨8.6%，创1981年12月以来最大增幅。新冠肺炎疫情造成供应链不畅，美国政府前一阶段连续采取大水漫灌式经济刺激政策，俄乌冲突以及美西方制裁导致大宗商品价格上涨等，是造成美国高通胀的主要原因。

面对严重的通胀问题，美国一些人试图将责任转嫁给中国采取的疫情防控举措，并唱衰中国经济，推动与中国脱钩。这些做法是巨大的错误。事实上，人们对美国将矛盾焦点从国内转移到国外的做法早已司空见惯。疫情以来发生的事实充分表明，美国根本没有为应对巨大挑战做好准备。

美国此前采取的宏观经济政策加剧社会供需脱节，导致高通胀，如今为应对通胀问题实施货币政策大转向，将给全球金融市场和世界各地的投资者带来冲击。美国持续加息将使国际资本加速流向美国，许多新兴市场和发展中国家货币面临贬值压力。拥有大量美元计价债务的国家会受到很大冲击，世界经济复苏也将受到影响。例如，巴西实行浮动汇率制度，雷亚尔汇率对美国货币政策高度敏感，美联储加息对雷亚尔保持汇率稳定构成的压力不容轻视。

美国多次利用其在全球金融体系中的主导地位向世界转嫁经济危机，收割全球财富，给世界经济增加了风险。当前，面对美国货币政策急转弯可能产生的副作用，广大新兴市场和发展中国家必须采取有效措施，增强金融稳定性，维护金融安全。在此过程中，各国需要坚持多边主义，加强相互协调，支持国际社会采取有利于维护共同利益的有效行动。

（作者为巴西中国问题研究中心主任、经济学家）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 16 版）

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