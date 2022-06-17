本报记者 邢 雪 张 悦 牛瑞飞 俞懿春

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职业教育在培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业等方面发挥着重要作用。不少国家提出，要着力提升职业教育与培训，为推动经济社会可持续发展提供有力人才和技能支撑。

在全球范围内，职业教育的重要性不断凸显。联合国2030年可持续发展议程将“确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会”“促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作”等作为重要目标。如何加快构建现代职业教育体系，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接，不少国家都在进行积极探索和实践。

英国——

企业与高校合作开设课程

“即便是学徒，你也必须展现出自己的成熟、热情和可靠。”22岁的露西·克拉多克是英国埃克塞特大学2021届数字和技术解决方案学位学徒毕业生。同时，她也是一名在空中客车公司实习了4年的数据分析师。

几年前，克拉多克从一所女子文法学校毕业后，出于对数据科学、计算机科学等领域的兴趣，选择攻读相关专业的学位学徒。“我花了6个月的时间做申请的准备，并去了多家企业参观、面试，最终选择在空中客车公司实习。”学徒期间，克拉多克有机会参与到一些前沿技术开发领域的工作。“我的很多同事和上级都拥有博士学位，他们教给我许多行业最领先的知识和技术。”毕业后，克拉多克选择继续留在空客担任人工智能专员。“我将利用我在学徒期间获得的经验，努力成为一名高级数据分析师。”

在英国的职业教育体系中，学徒制是已沿袭百年的教育方式。上世纪90年代初，英国政府推行现代学徒制，目标是“让学徒制学习成为16岁以上青年的主流选择”。2015年，英国在英格兰和威尔士推出学位学徒制，致力于把职业教育延伸到高等教育领域，鼓励企业与高校合作提供课程，学生可以一边读大学一边在企业实习，毕业后既能获得学术认可，拿到正规大学学位，又能获得企业所需技能，甚至提前锁定一份工作。

数据显示，2019—2020学年里，英国约有30所高校和超过50家企业合作提供约1500个学位学徒机会。克拉多克毕业的埃克塞特大学就有7个专业参与学位学徒计划。

学位学徒制得到不少英国年轻人和家长的青睐，报名人数逐年递增。这种方式兼顾传统大学教育和职业教育的优势，节省了年轻人准备就业的时间和经济成本，适应性和实用性比较强。英国大学校长协会主席史蒂夫·韦斯特表示，应当扩大并加快提供学徒、学位和经认可的灵活终身学习途径，以满足经济和社会发展需求。

韩国——

培养智能型职业农民

“2018年，在接受了农林畜产食品部的智能农场培训后，我将草莓种植作为主攻方向，成为一名现代职业农民。”吴圣日在韩国京畿道经营着一家智能草莓农场。农场里，草莓种在离地半米多高的架子上，塑料大棚的温度、湿度和滴灌作业都由电脑系统自动控制，与传统种植方式相比，不仅更加精密准确，还减少了人力成本。

韩国农林畜产食品部从2018年开始推出智能农场长期培训课程。该课程面向18周岁至39周岁年轻人，每年选拔208人参加免费培训。学员可以根据个人意向，选择在不同地区的“智能农场青年创业孵化中心”接受教育。在农业领域多次尝试创业却屡遭失败的吴圣日获悉这一培训课程后，立刻申请报名。

孵化中心教育课程时长共20个月，包括2个月的基础理论学习、6个月的培训型农场实习和12个月的经营型农场实习。培训内容包括作物栽培、控制器传感器管理及物流经营等，授课老师既有韩国国内专业讲师，也有外国专家。“20多名讲师轮流给我们授课，涵盖园艺、果树、计算机等多个领域，涉及的农作物包括西红柿、茄子、辣椒、彩椒、芦笋、草莓等。”

吴圣日现在计划扩大农场并引入其他水果作物，使农场一年四季都能提供采摘体验服务。农场还成为培训课程的实习基地。一位正在这里实习的培训学员表示：“传承是这一培训项目的特色。毕业学员创业的农场可以给新学员提供实习机会，帮助更多有志于投身智能农业的青年人。”

丹麦——

创造终身职业教育机会

“拥有一项别人没有的专业技能，在就业市场上会更具竞争力。即使在上学期间，兼职的机会也很多。”17岁的汉森在丹麦一所职业学校学习烹饪。他说，自己从小动手能力就很强，希望通过系统的职业教育学习，掌握更多技能。

丹麦的职业教育历史悠久。如今，丹麦有117所机构提供基本的职业教育课程，大多数职业学院还与其他高等教育机构合作提供短期高等教育课程，也有一些职业学院受企业委托提供相应职业课程。数据显示，大约38%的丹麦青年人接受过职业教育。

汉森介绍，在丹麦，大多数青年人选择职业教育绝不是因为成绩不理想的无奈选择。相反，数学等是丹麦职业教育中非常重视的课程。“不论未来职业方向如何，申请者必须具备一定语言水平并拥有较高的数学成绩，才能通过入学考试。”职业教育培训包括基础课程和主要课程。基础课程通常在20—25周之间；主要课程包括课堂学习和职业实践，通常需要3—3.5年时间。中等职业教育毕业生通过申请考试后，还可进入大学、工程学院或商业院校进一步深造。

近年来，丹麦政府提出“终身学习”的教学改革目标，并将此纳入国家教育发展规划。其培训计划会随经济社会发展和劳动力市场新需求快速调整，以满足社会、企业和学生三方利益需求。疫情防控期间，丹麦就业部推出一项政策，以高于一般失业救济金1.1倍的补贴吸引2.6万名失业人员接受职业培训，并为电工等急缺岗位定向培养人才。

（本报伦敦、首尔、布鲁塞尔、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 16 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)