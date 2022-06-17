本报记者 赵益普

6月正值泰国榴莲收获和销售旺季。在通往尖竹汶府的路上，不时可见满载榴莲的皮卡车。这些刚从果园摘下来的榴莲，正被运往仓库进行分拣和包装，然后推向市场。

“今年收成不错，我们果园的榴莲超过90%运往中国。”尖竹汶府榴莲种植园园主维猜告诉记者，个头大的金枕榴莲在中国深受欢迎，“中国是我们最大的市场，中国顾客爱吃，我们就多种金枕榴莲！”

据泰国相关部门统计，今年前4个月，出口中国的榴莲超过19万吨。泰国农业与合作社部部长查棱猜预计，泰国今年的榴莲出口将超过去年。

为降低疫情风险，泰国榴莲出口商主动对榴莲进行新冠病毒检测，并为此制定了严格、详细的检测机制。5月24日，由尖竹汶当地政府和商会共同出资成立的榴莲核酸检测移动实验室正式运行。实验室在普通新冠病毒抗原检测试剂的基础上，研发出了专门用于榴莲等水果的检测试剂。工作人员用特制棉签掸扫榴莲表面，随后进行化验，短时间内便可得到检测结果。

尖竹汶府府尹素提表示，中国是尖竹汶榴莲产品的最大出口市场，我们必须确保榴莲的安全卫生，这也是对中国消费者负责。

榴莲是相对“娇气”的水果，对储存条件等要求高，快捷运输一直是泰国榴莲出口面临的难题之一。中老铁路通车后，出口难得到了有效缓解。

今年4月底，首批520余吨新鲜榴莲从泰国运抵老挝首都万象，之后通过中老铁路分段运输、口岸公路接驳的方式运抵中国云南昆明。泰国农业与合作社部部长顾问阿隆功表示，这是泰国首次通过老中铁路向中国大批量运送榴莲，铁路跨境运输开辟了泰国水果出口的新渠道。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今年正式生效，进一步降低了中泰之间关税，并简化了海关通关程序，也为泰国榴莲快捷出口创造了条件。5月13日，一批泰国榴莲从泰国曼谷出发，经空运抵达中国广西南宁，标志着广西对RCEP成员国水果进口航线正式通航。阿隆功表示，2021年，只有不到1%的泰国水果通过航空出口，泰国政府希望未来该数字能提高至5%。

泰中农业企业协会副主席努达吉·奥兰希伦鲁十分看好泰国榴莲对华出口势头。他表示，RCEP的实施为泰国榴莲种植者带来重大利好，“中国市场对我们至关重要。希望更多、更好的榴莲走进中国消费者家庭”。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 03 版）

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