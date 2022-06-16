本报记者 刘玲玲

根据法国体育及健身用品行业联盟近日发布的数据，2021年法国自行车销量达280万辆，同比增长15%。其中，电动自行车销量为66万辆，同比增长28%，相当于每售出4辆自行车，其中就有一辆电动自行车。得益于法国政府的激励政策及民众出行理念的转变，法国电动自行车市场迎来快速发展。

法国体育及健身用品行业联盟总代表维尔日勒·卡耶指出，电动自行车逐渐成为许多法国人尤其是通勤人员的交通工具，预计今年法国电动自行车产量将继续增加，突破100万辆。

法国全国电动汽车发展协会秘书长塞西尔·古贝认为，电动自行车的热销与法国实现碳中和的努力密不可分。交通领域占法国温室气体排放总量的31%，是减少碳排放的重点控制领域。在法国推动2050年实现碳中和的整体背景下，电动汽车及电动自行车受到越来越多法国人的青睐。古贝表示：“自行车尤其是电动自行车的推广，不仅让法国人的出行更加绿色低碳，也为全球应对气候变化贡献了力量。”

法国政府采取多种措施鼓励民众使用自行车出行。一方面，市民购车时可获得补贴，补贴上限为购买价格的50%，最高不超过500欧元。电动自行车除享受该补贴外，还可获得最高200欧元的“生态奖金”。另一方面，已有自行车的居民也可享受补贴：法国生态转型与团结部于2020年专门设立了总额6000万欧元的“自行车基金”，居民可报销50欧元的自行车修理费用，企业会向骑自行车通勤的员工发放一定的交通补贴。地方政府还可申请基金用于建设自行车道。

为确保居民骑行安全，法国政府要求骑行人必须遵守欧盟和法国的相关法规，并对电动自行车做出具体要求。例如，电动自行车时速不得超过25千米，额定功率不得超过250瓦，骑行人必须佩戴头盔等。此外，制造、进口、销售未获得合格证电动车者，将被处以最高1500欧元的罚款。

法国多地还扩建自行车道，为绿色出行创造良好条件。巴黎在疫情期间新增了52公里的自行车道，总长度超过1000公里。法兰西岛大区投入3亿欧元用于建设9条自行车道，连接巴黎及周边多省，其中5条线路将在2025年前建成。这一省际自行车网络，还将完善停车点等相关配套设施，为民众打造安全、便捷的骑行体验，助力绿色发展。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 17 版）

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