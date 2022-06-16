本报记者 李志伟

美国卫生部门数据显示，自开始接种新冠疫苗以来，美国丢弃的新冠疫苗数量超过8200万剂。在个别提供接种服务的机构，疫苗浪费比例超过40%。公共卫生专家认为，在全球许多发展中国家仍然得不到充足疫苗的情况下，这种浪费“凸显了发达国家超量囤积新冠疫苗导致的疫苗分配不平等”。

美国全国广播公司近日援引美国疾控中心提供的数据称，从2020年12月至2022年5月中旬，美国联邦、各州机构以及各地药店共丢弃8210万剂新冠疫苗，相当于联邦政府分发总数的11%。此前公布的数据显示，截至2月底，美国浪费了6500万剂疫苗。这意味着，在不到3个月的时间里，又有1700多万剂疫苗被浪费。

导致大量疫苗被丢弃的原因包括疫苗到期无人接种、存放不当、多剂装疫苗瓶、疫苗生产商设定最低订货量等。例如，有些疫苗在药店的货架上放到过期，还有一些疫苗在停电或者冰箱故障时被损坏。此外，疫苗生产商使用一瓶多剂的包装，这意味着一旦小瓶被打开，所有剂量必须在数小时内用完，否则就无法使用，从而造成浪费。疫苗生产商的最低订货量也导致一些偏远地区的疫苗浪费。阿拉斯加州卫生部门抱怨称，疫苗生产商设定的最低订货量太大，不适合阿拉斯加等地广人稀的地区。

美国全国广播公司报道说，几乎可以肯定的是，实际疫苗浪费数量高于美国疾控中心的数据，因为路易斯安那、俄勒冈、缅因和俄亥俄4个州的数据未被纳入统计。美国国务院和国防部派驻海外人员的疫苗使用情况也没有被统计。

有公共卫生专家认为，在美国国内完成接种疫苗的人口中，超过半数仍未接种加强针；在国际层面，许多低收入国家继续为疫苗供应而苦苦挣扎，“在这一情况下，美国疫苗浪费现象令人担忧”。美联社评论称，考虑到疫苗在预防死亡和重症方面的成功，“每浪费一剂疫苗就是错失了一次挽救生命的机会”。

世界银行常务副行长阿克塞尔·冯·托森伯格指出，尽管全球接种工作有所进步，但在富国和穷国之间仍然存在着“巨大的、不可接受的差距”。低收入国家只有12%的人完成了全程接种，而发达国家的这一比例超过74%。还有18个国家，主要是非洲国家，接种人口甚至不到10%。他说：“现在的核心挑战是让所有国家都用上这些工具。”

美国耶鲁大学医学院传染病学专家希拉·谢诺伊说：“这对疫情控制来说是一个巨大的损失，尤其是在世界各地数以百万计的人们仍然无法接种第一剂疫苗的情况下。”国际救援组织乐施会指出，需填补不断扩大的新冠肺炎免疫鸿沟，这一鸿沟是由发达国家囤积疫苗以及利润驱动的大型制药公司的商业模式所造成的。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 17 版）

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