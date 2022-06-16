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联合国秘书长呼吁——

用技术优势为残疾人营造一个更加包容的生存环境

2022年06月16日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国6月14日电  （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯14日呼吁国际社会充分利用技术优势，为残疾人营造一个更加包容的生存环境。

　　古特雷斯在当天开幕的《残疾人权利公约》缔约国大会第十五次会议上说，技术能够促进机会平等，打破各种屏障，更好地营造一个包容残疾人的环境。他说，全球10亿多人需要辅助技术，但在不少国家几乎所有人都无法获得这些基本工具。拥抱技术的承诺意味着国际社会将缩小数字鸿沟、扩大可及性和包容性，以及更好地保护人们免受数字鸿沟所造成的危害。

　　本次会议强调促进经济赋权和创业，以促进残疾人平等参与劳动力市场。对此，古特雷斯表示，新冠肺炎疫情对残疾人在各个方面都造成了尤其严重的影响，加上疫后复苏过程中持续存在的不平等，强调残疾人平等参与劳动力市场比以往任何时候都更加重要。

　　古特雷斯强调，残疾人在建设更有韧性社会的过程中拥有独特的经验和资源，各国政府、国际组织、民间社会和私营部门等应为此进行更广泛和更深入的合作。

　　《残疾人权利公约》是联合国历史上第一部全面保护残疾人权利的国际法律文件，于2006年12月13日在联合国大会通过，2008年5月3日正式生效，目前已获得185个国家的批准。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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