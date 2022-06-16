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古巴代表近70国在联合国人权理事会作共同发言

反对以人权为借口干涉中国内政

2022年06月16日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报6月14日电  （记者张朋辉）6月14日，在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会第五十届会议上，古巴代表近70个国家作共同发言，指出尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。新疆、香港、西藏事务是中国内政。反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政。

　　共同发言表示，各方应恪守联合国宪章宗旨和原则，遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利，同等重视各类人权，特别是对经社文权利和发展权给予足够重视。

　　共同发言指出，人类社会正面临包括新冠肺炎疫情在内的多重挑战，国际社会应坚持多边主义，加强团结协作，共同应对全球性挑战，共同促进世界和平与发展，促进和保护人权。

　　此外，20多个国家以单独发言等方式支持中国。共有近百个国家以不同方式表达对中国正当立场的理解和支持。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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