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“引领世界重新聚焦发展议题”

本报记者  赵益普
2022年06月16日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国作为今年金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔日前接受本报记者采访时表示，金砖国家是国际舞台上不可忽视的力量。金砖国家推动践行真正的多边主义、坚持互利共赢，得到发展中国家的普遍支持，“金砖成色十足，金砖合作充满活力”。

　　2022年金砖“中国年”主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。“作为金砖国家主席国，中国为深化金砖国家各领域务实合作作出积极贡献。”劳雷尔表示，“当前，国际形势纷繁复杂，叠加新冠肺炎疫情影响，各国经济发展普遍遭遇困境。一些地区局势的变化可能将全球拖入相互指责和分裂的泥淖。金砖合作议程与中方提出的全球发展倡议相互契合，将引领世界重新聚焦发展议题，金砖国家将成为助力后疫情时代世界经济复苏、践行真正的多边主义不可或缺的重要力量。”

　　劳雷尔认为，金砖国家是新兴市场国家和发展中国家代表，同时也是各自所在区域有重要影响力的大国以及二十国集团、世界银行、国际货币基金组织等国际组织的重要成员。金砖国家有能力也有义务为加强全球治理、应对全球挑战贡献智慧。金砖国家合作以及“金砖+”合作，有助于促进新兴市场国家和发展中国家团结合作，增加在全球治理中的代表性和话语权，有助于促进全球发展成果的再分配，促进人类社会的公平正义，更好维护发展中国家共同利益，“这是全球多极化发展的一大进步”。

　　在劳雷尔看来，金砖国家合作机制不仅是五个成员国的合作，更协调推动众多新兴市场国家和发展中国家合作共赢。“金砖合作是开放包容的，这也与中国推动‘金砖+’一致。”劳雷尔表示，金砖国家所传递的合作共赢、坚持真正的多边主义等理念，和冷战时期遗留下来的“零和思维”形成鲜明对比。

　　5月25日，金砖国家航天合作联委会正式成立，开启金砖国家遥感卫星星座联合观测及数据共享合作的新篇章。劳雷尔认为，这一进展是金砖国家保持良好合作势头的例证。“中国是航天大国，神舟十四号载人飞船成功发射再一次吸引了全球目光。”劳雷尔说，航天合作对安全、农业和工业发展都至关重要，也为金砖国家合作机制增添更多活力。

　　劳雷尔表示，菲律宾虽不是金砖国家之一，但可以抓住机遇加强同金砖国家在基础设施、农业、气候变化、减贫、金融等领域的合作，造福菲律宾人民。“同为发展中国家，又是中国的近邻，我们的发展需要金砖国家的帮助。发展中国家期待通过金砖合作发出自己的声音。”劳雷尔说。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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