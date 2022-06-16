达尼洛·图尔克

人类命运共同体理念、“一带一路”倡议等中国理念和方案，已经为全球合作提供强大动力、积累宝贵经验，将持续为增进全人类福祉发挥重要作用

国际形势正发生深刻复杂变化，不稳定性不确定性明显增多。为促进全球合作，中国提出了一系列重要理念和倡议，包括人类命运共同体理念、全球发展倡议、“一带一路”倡议、全球安全倡议等。我们有必要从全球视野来理解中国理念和方案，认识其重要意义和发展前景。

人类命运共同体理念是各项中国方案共同体现的核心理念。在新冠肺炎疫情肆虐全球、全球治理体系面临挑战的当下，人类命运共同体理念的生命力不断彰显。今年4月，我在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上见证了习近平主席提出全球安全倡议，这是中国践行人类命运共同体理念的又一重要行动，为应对当前世界面临的安全问题提供了良方。

建设一个普遍安全的世界是构建人类命运共同体的重要内容。为实现这个目标，中国始终强调发挥联合国的重要作用。全球安全倡议强调坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，凸显了对联合国这一全球最具普遍性的国际组织的重视。当前，安全问题在世界不同地区频现，在应对这些问题时，以联合国为核心的国际体系不应被边缘化。

人类命运共同体理念为共建人类美好未来擘画了蓝图，共建“一带一路”是践行人类命运共同体理念的重大举措，为国际合作提供了新机遇。近年来，共建“一带一路”合作深入发展，一大批民生项目稳步推进，有力改善沿线国家基础设施，推动更加强劲的贸易往来，充分证明“一带一路”倡议符合各国需求。共建“一带一路”合作领域不断拓展，各方正在共同打造绿色丝绸之路、健康丝绸之路、数字丝绸之路。

共建“一带一路”合作在非洲取得了重要进展。目前，已有50多个非洲国家签署共建“一带一路”合作文件，同中国在基础设施、电信、制造业和金融等领域开展了一系列合作。非洲国家也正通过非洲联盟、非洲大陆自由贸易区等框架加强同中国的合作，中非双方在各领域升级合作潜力巨大。共建“一带一路”也为欧洲与中国在非洲开展三方合作提供了机遇。欧盟是非洲的重要合作伙伴，双方建立了广泛联系。在促进非洲发展方面，欧盟与中国有许多经验可以相互交流借鉴。欧中有可能、也有必要基于非洲国家的具体需求和优先事项进行有效合作，促进相关国家的经济社会发展。

当前，全球和区域合作的内容和形式正在演变，这将决定世界的未来走向。着眼未来，全球治理体系需要不断改革完善。可以确定的是，没有哪个国家可以仅靠自己就取得成功，单边主义没有出路。人类命运共同体理念、“一带一路”倡议等中国理念和方案，已经为全球合作提供强大动力、积累宝贵经验，将持续为增进全人类福祉发挥重要作用。

（作者为斯洛文尼亚前总统、博鳌亚洲论坛咨委）

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 03 版）

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