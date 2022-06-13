2022年6月13日外交部发言人汪文斌主持例行记者会

凤凰卫视记者：据报道，日前，印度人民党发言人夏尔玛有关伊斯兰教先知穆罕默德的言论引发印国内穆斯林民众和伊斯兰国家的强烈不满。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道，希望相关事态能得到妥善解决。中方一贯主张，不同文明、不同宗教之间应该相互尊重、平等相处。应该摒弃傲慢和偏见，加深对自身文明和其他文明差异性的认知，推动不同文明交流对话、和谐共生。

《中国日报》记者：据报道，加拿大防长阿南德出席香格里拉对话会期间称，中方军机拦截加方军机的行为十分不专业，令人关切。加方需确保加飞行员安全，加拿大军机只是在执行联合国对朝制裁决议任务。中方对此有何评论？

汪文斌：加方有关言论应了中国一句俗话：恶人先告状。

一个基本事实是，加拿大军机不远万里飞到中国边上抵近滋扰，而不是中国军机飞到加拿大旁边。感受到威胁的应当是中国，而不是加拿大。

加方声称加军机是执行联合国安理会对朝制裁决议，但安理会相关决议根本没有授权任何国家在他国管辖海空域部署军力，开展监视活动。加军机行为完全是对主权国家的挑衅。

加方声称中方军机拦截行为不专业。事实上，加军机多次持续接近中国领空，实施高频次、大范围、往返式抵近挑衅。加军机抵近区域民航航线密集，严重扰乱民航飞行秩序，危害民航飞行安全。加方行为才是既不专业，也不安全。即便如此，中方始终保持最大克制，安全、专业地进行处理，避免了事态进一步恶化。

我们敦促加方尊重客观事实，不要滥用中方的克制，立即停止散布虚假信息，立即停止任何以执行联合国安理会决议为名危害中国国家主权和安全的行为。

塔斯社记者：据报道，美国国防部长上周六在新加坡表示，美方将遵守一个中国政策，也不支持台湾“独立”。这是否意味着美国最近在台湾问题上立场发生了一些积极变化？还是说美方依然没有拿出实际行动？

汪文斌：我注意到奥斯汀防长近日在香格里拉对话会发表演讲时称，中国在东海、南海等领土声索方面更具胁迫性和进攻性，台湾海峡风险尤其凸显。他同时还表示，美国坚持一个中国政策的立场没有变化。与会的中方代表团已就奥斯汀防长的有关言论作出回应。我要强调的是，美方一而再，再而三地散布抹黑中方的虚假信息，只会更加暴露美方挑拨是非的险恶用心和霸权强权的真实面目。

当前台海和平稳定面临的最大威胁不是来自别处，正是来自“台独”势力顽固推行分裂活动和美国对此的纵容支持。虚化掏空一个中国原则、从自身承诺上不断倒退的是美国，放宽美台官方交往约束、提升对台售武规模和性能的是美国，助台拓展所谓“国际空间”、甚至跳到台前助台“固邦”的还是美国。美方所作所为，不是向“台独”势力发出错误信号、破坏台海和平稳定，又是什么呢？

美国还是亚太地区军事化的最大推手。美在南海常态化部署大量军机军舰，甚至频繁冒用他国民航飞机识别码活动，前不久还曾在南海发生核潜艇“撞山”事故。据专业机构统计，较之十几年前，美对中国的抵近军事侦察次数增长一倍多。今年以来，美军舰平均每月穿越台湾海峡一次，美军机对华进行大范围、高频度的抵近侦察和挑衅慑压。要说搞“军事化”和危害“航行自由”，这顶帽子由美国戴最合适不过。

美方抹黑中方的言论欺骗不了国际社会，只会降低美方自身的可信度。我们敦促美方言行一致，将不寻求对抗与冲突、不寻求“新冷战”、不寻求打造“亚洲版北约”或在地区制造敌对阵营的表态落到实处，停止制造分裂和煽动对抗的言行。

新华社记者：前不久，李克强总理向澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯致贺电，表示中方愿同澳方一道，总结过去、面向未来，秉持相互尊重、互利共赢原则，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。澳方表示将适时作出回应。请问中方有没有收到澳方反馈？

汪文斌：中方已经收到阿尔巴尼斯总理致李克强总理的复谢信。我愿再次重申，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益和共同愿望。正如王毅国务委员兼外长不久前接受媒体采访时指出，改善中澳关系没有“自动驾驶”模式，重启需要采取实际行动，这符合两国人民的愿望，也顺应时代发展的潮流。希望澳方理性正面看待中国和中澳关系，本着相互尊重、求同存异的精神，同中方相向而行，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。

东方卫视记者：据报道，10日，菲律宾当选总统马科斯在活动中称，中国一直是菲律宾的近邻和好朋友，是菲律宾最强有力的伙伴。菲中关系十分重要，对双方都有利。菲方将奉行独立自主的外交政策，同时促进菲中关系发展。中方对此有何回应？

汪文斌：中菲是隔海相望的近邻，两国睦邻友好源远流长。近年来，在双方共同努力下，中菲关系持续向好发展，给两国人民带来切实利益。不久前，习近平主席同菲律宾当选总统马科斯通电话，就坚持睦邻友好、实现携手发展达成重要共识，为双边关系未来发展指明了方向。

中方始终把菲律宾放在周边外交优先位置，对菲友好政策保持连续性、稳定性。我们赞赏菲律宾奉行独立自主的外交政策，期待同马科斯总统领导的菲律宾新政府共同努力，传承友谊、接续合作，推动中菲关系走向更加美好的未来，造福两国和两国人民，维护地区和平发展的良好态势。

法新社记者：昨天中国与澳大利亚防长举行三年来首次会晤，澳方称会晤是“重要的第一步”。中方对此有何评论？

汪文斌：关于中澳防长会晤的情况，建议你直接向中国国防部了解。

在此我愿重申，希望澳方本着相互尊重、求同存异的精神，同中方相向而行，推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。这符合中澳两国人民的意愿，有利于两国人民的根本和长远利益。

彭博社记者：据本社报道，过去数月，中国军方官员在会晤美军官员时，多次声称台湾海峡不是国际水域。外交部对此有何评论？

汪文斌：台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾海峡最窄处约70海里，最宽处约220海里。根据《联合国海洋法公约》和中国国内法，台湾海峡水域由两岸的海岸向海峡中心线延伸，依次为中国的内水、领海、毗连区和专属经济区。中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，同时也尊重其他国家在相关海域的合法权利。

此外，国际海洋法上根本没有“国际水域”一说。有关国家声称台湾海峡是“国际水域”，意在为其操弄涉台问题、威胁中国主权安全制造借口。中方对此坚决反对。

《北京日报》记者：据报道，11日，乌克兰总统泽连斯基通过视频形式出席了香格里拉对话会，当被问及中国寻求必要时以武力拿下台湾，台湾该如何应对时，泽连斯基表示，他认为今天乌克兰的例子是全世界的例子，没有人会从战争中受益，世界必须采取积极的外交以防止事态升级，一旦战争爆发就为时已晚。中方对此有何评论？

汪文斌：你应该注意到，泽连斯基总统在相关表态当中并未提及台湾问题。也有媒体指出，这是有人利用台湾问题搞“碰瓷”。台湾问题同乌克兰问题的根本性质完全不同。台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。对任何企图分裂中国的“台独”行径，我们都将采取有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。

共同社记者：日本防卫大臣昨天在新加坡同魏凤和国务委员兼国防部长举行会谈，对中方在日本周边军事活动表达担忧。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于中日防长会见的情况，建议你直接向中国国防部了解。

我要强调的是，中方在台湾、钓鱼岛问题上的立场是一贯、明确的。钓鱼岛及其附属岛屿自古就是中国的固有领土。无论日方说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实。台湾是中国领土不可分割的一部分。日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，更应当谨言慎行，不得以任何形式插手、干预台海局势，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。日方应该多做有利于增进地区国家间相互信任、促进地区和平稳定的事。

深圳卫视记者：据报道，12日，印尼防长普拉博沃在香格里拉对话会上发言，强调亚洲被帝国主义和殖民主义荼毒的历史，表示中国是反帝运动的先锋，一直是印尼的好朋友，相信中国会以智慧和仁爱担当责任，并呼吁各国尊重中国复兴。中方对此有何评论？

汪文斌：普拉博沃先生的讲话让我想起67年前，广大亚非拉国家齐聚印尼召开了著名的万隆会议，在和平共处五项原则基础上提出了万隆会议十项原则，确立了团结、友谊、合作的万隆精神，这对当前处理国际关系仍具有重要的现实意义。

当前，人类面临安全和发展等共同挑战，各国应当同舟共济、团结协作，而不是脱钩筑墙、分裂对抗。亚洲人民经历了热战冷战，深知和平弥足珍贵、各国前途命运休戚相关。亚洲国家要从亚洲文明当中汲取和谐共生智慧，照顾彼此重大关切，尊重各自发展道路，继续把亚洲发展好、建设好。

作为负责任的大国，中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终致力于同亚洲各国一道，坚持和平共处五项原则和万隆会议精神，弘扬团结协作、和谐包容的亚洲价值，推动构建亚洲命运共同体，把亚洲建设成世界和平发展的新高地，为世界公平正义和全人类福祉作出新的贡献。

法新社记者：据路透社报道，国际劳工组织某委员会呼吁进一步审查中国新疆的劳工政策，中方是否会同意该行动？

汪文斌：中方注意到国际劳工组织标准实施委员会就中国履行《1958年消除就业和职业歧视公约》作出的结论，坚决反对委员会的不实指责。我想强调的是，中国政府始终坚持以人民为中心的发展思想，高度重视劳动者权益保障，保护各族劳动者的平等就业权，保障各族劳动者平等参与经济社会生活、享受经济社会发展成果的权利。中国政府还积极承担国际义务，多年来与国际劳工组织开展了富有成效的合作，共批准了近30项国际劳工公约。在本次劳工大会期间，许多国家对中国履约工作给予了充分肯定和高度评价。中国政府将继续践行以人民为中心的发展思想，积极履行公约义务，努力实现更加充分更高质量的就业。

美国等个别国家污蔑新疆存在“强迫劳动”，实际上，美国历史上就是奴隶贸易的罪恶之地，如今更是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。美国每年从境外贩卖至国内从事强迫劳动的人口近10万人，目前在美国至少有50万人遭受奴役；美国大量童工从事农业劳作，很多儿童从8岁开始工作；美国有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役。

美方污蔑新疆存在“拘留营”，实际上，美国才是任意拘押、滥施酷刑的老手，更是遍布世界各地“黑监狱”的幕后黑手。多年来，美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子在至少54个国家和地区设立了“黑监狱”，拘禁达10万人。包括关塔那摩监狱、伊拉克阿布格里卜监狱、阿富汗巴格拉姆监狱等在内的美国“黑监狱”，不断曝出酷刑虐囚丑闻，手段之残忍令人触目惊心。

美国自身存在严重的强迫劳动和童工劳动问题，迄今仅批准了国际劳工组织8大核心公约中的2个，而且至今仍未批准《1930年强迫劳动公约》和《1958年消除就业和职业歧视公约》，却在会议期间炒作涉疆问题，把严肃的会场当作政治作秀的舞台，编造谎言对中国进行无端指责，对中国履约情况说三道四、指手画脚，这是典型的政治化和双重标准，我们对此坚决反对。我们正告美方，妄图利用涉疆问题干涉中国内政、遏制中国发展的图谋绝对不会得逞。