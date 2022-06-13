针对美国国防部长奥斯汀近日涉华言论，外交部发言人汪文斌6月13日在例行记者会上说，美方一而再、再而三地散布抹黑中方的虚假信息，只会更加暴露美方挑拨是非的险恶用心和霸权强权的真实面目。

据报道，奥斯汀近日在香格里拉对话会上发表演讲称，中国在东海、南海等领土声索方面更具胁迫性和进攻性，台湾海峡风险尤其凸显。他同时表示，美坚持一个中国政策的立场没有变化，美不寻求对抗与冲突，不寻求发起“新冷战”，不寻求打造“亚洲版北约”或在地区制造敌对阵营。

汪文斌就此指出，当前台海和平稳定面临的最大威胁不是来自别处，正是“台独”势力顽固推行分裂活动和美国对此的纵容支持。虚化掏空一个中国原则、从自身承诺上不断倒退的是美国，放宽美台官方交往约束、提升对台售武规模和性能的是美国，助台拓展所谓“国际空间”、甚至跳到台前助台“固邦”的还是美国。

“美方所作所为，不是向‘台独’势力发出错误信号、破坏中美互信、冲击台海和平，又是什么呢？”他说。

“美国还是亚太地区军事化的最大推手。”汪文斌说，美在南海常态化部署大量军机军舰，甚至频繁冒用他国民航飞机识别码活动，前不久还曾在南海发生核潜艇“撞山”事故。据专业机构统计，较之十几年前，美方对中国的抵近军事侦察次数增长一倍多。今年以来，美军舰平均每月穿越台湾海峡一次，美军机对华进行大范围、高频度的抵近侦察和挑衅慑压。要说搞“军事化”和危害“航行自由”，这顶帽子非美国莫属。

“美方抹黑中方的言论欺骗不了国际社会，只会降低美方自身的可信度。”汪文斌说，中方敦促美方言行一致，将不寻求对抗与冲突、不寻求“新冷战”、不寻求打造“亚洲版北约”或在地区制造敌对阵营的表态落到实处，停止制造分裂和煽动对抗的言行。（记者伍岳）

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