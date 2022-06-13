针对加拿大防长涉中国军机言论，外交部发言人汪文斌6月13日敦促加方立即停止散布虚假信息，立即停止任何以执行联合国安理会决议为名危害中国国家主权和安全的行为。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，加拿大防长阿南德出席香格里拉对话会期间称，中方军机拦截加方军机的行为十分不专业，令人关切。加方需确保加飞行员安全，加军机只是在执行联合国对朝制裁决议任务。中方对此有何评论？

“加方有关言论应了中国一句俗话：恶人先告状。”汪文斌说。

汪文斌说，一个基本事实是，加拿大军机不远万里飞到中国边上抵近滋扰，而不是中国军机飞到加拿大旁边。感受到威胁的应当是中国，而不是加拿大。

汪文斌指出，加方声称加军机是执行联合国安理会对朝制裁决议，但安理会相关决议根本没有授权任何国家在他国管辖海空域部署军力，开展监视活动。加军机行为完全是对主权国家的挑衅。

对于加方所谓中方军机拦截行为不专业的说法，汪文斌说，事实上，加军机多次持续接近中国领空，实施高频次、大范围、往返式抵近挑衅。加军机抵近区域民航航线密集，其行为严重扰乱民航飞行秩序，危害民航飞行安全。加方行为才是既不专业，也不安全。即便如此，中方始终保持最大克制，安全专业地进行处理，避免了事态进一步恶化。

“我们敦促加方尊重客观事实，不要滥用中方的克制，立即停止散布虚假信息，立即停止任何以执行联合国安理会决议为名危害中国国家主权和安全的行为。”他说。（记者伍岳）

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