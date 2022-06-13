人民网开罗6月13日电 （记者黄培昭）当地时间6月12日，为期10天的2022年摩洛哥拉巴特国际书展闭幕，本届书展共有来自55个国家的712家出版社参展。在阿拉伯国家享有盛名的埃及希克迈特文化公司（希克迈特文化）携大量图书参展，为摩洛哥读者提供了中国文化类、政治类、历史类、社科类、中文学习教材教辅类、儿童读物类等种类丰富的书籍。

书展上展出的中国图书。希克迈特文化供图

书展期间，希克迈特文化与哈桑一世大学联合举办了“中摩文化关系座谈会”。会上，希克迈特文化向哈桑一世大学捐赠了多种中国主题书籍。此外，希克迈特文化还将支持哈桑一世大学在校内建设中文主题图书馆，并持续提供种类丰富的图书，以支持哈桑一世大学开设中文系。

出席此次座谈会的有哈桑一世大学校长贾迈勒·扎希博士，语言艺术与人文学院院长阿卜杜勒·卡德尔·萨比尔博士，中摩文化关系研究员、摩洛哥-亚洲关系论坛主席福阿德·加齐尔教授，中国事务研究员、青年翻译家、希克迈特文化总裁艾哈迈德·赛义德博士以及来自语言艺术与人文学院的教授和优秀学生代表们。会后，校方领导为艾哈迈德·赛义德颁发荣誉奖牌，以表达哈桑一世大学对他在中摩两国文化活动中所发挥作用的感谢。

该活动也受到了埃及媒体的关注，6月8日，《金字塔报》刊登了题为“希克迈特文化与哈桑一世大学举办‘中摩文化关系’座谈会”的报道，详细介绍了此次座谈会。

国之交在于民相亲。中摩两国虽相距遥远，各自有着不同的文化、语言和历史，但两国文化中不乏诸多相通之处。希克迈特文化表示，愿积极参与中摩文化活动，以书展为契机，展示中华文化的魅力，深入挖掘中摩文化合作潜力，为中摩文化交流和人民心灵沟通筑起桥梁。

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