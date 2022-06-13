新华社荷兰雷嫩6月12日电（记者王湘江）中国驻荷兰大使馆12日在雷嫩市举办中荷建交50周年“熊猫杯”乒乓球赛。

来自荷兰、比利时和德国的乒乓球爱好者以及在荷外国留学生约50人参加比赛。经过5个多小时的激烈角逐，来自比利时和荷兰的两名华裔选手和一名荷兰选手分获专业组、青少年组和业余组冠军。

比赛结束后，颁奖仪式在旅荷大熊猫“武雯”“星雅”和“梵星”居住的欧维汉兹动物园熊猫馆举行。中国驻荷兰大使谈践、雷嫩市市长范德帕斯和荷兰乒乓球协会总监西亚利诺共同为获奖选手颁奖。

谈践致辞时表示，大熊猫是中国的国宝，一直受到世界人民的喜爱。举办“熊猫杯”乒乓球赛不仅仅是为了比赛，更多的是为了进一步促进两国友好关系，加深两国人民的友谊和相互信任。

西亚利诺对新华社记者说，乒乓球运动在荷兰民间拥有大批爱好者，仅荷兰乒协就在全国各地拥有2.5万名会员，其中青少年会员约占10%。荷兰各地社区建有许多乒乓球训练场地，可以供乒乓球爱好者日常练球或举办比赛。

专业组亚军、比利时前国家乒乓球队队员蒂姆·赞森对记者说，中国的乒乓球运动水平很高，他很高兴能有机会参加这次比赛。他还表示，此次比赛收获很大，希望未来举办更多类似的乒乓球比赛。

(责编：于洋、崔越)